Secob y Alcelsa firman convenio para reconstruir puente de Isla Santay que podría costar entre USD 5 y 6 millones

El Servicio de Contratación de Obras (Secob) y la empresa Alcelsa S. A. firmaron un convenio para la reconstrucción del puente entre Guayaquil y la Isla Santay. La compañía es la armadora del barco pesquero Patricia que chocó contra la estructura el 12 de octubre del 2017 y generó el colapso de 145 metros.

La obra estará lista en seis meses y tendrá un costo entre USD 5 y 6 millones, según el director general del Secob, Jorge Wated. “Se va a construir con la mismas personas que se habían hecho cargo de este puente. Eso facilita mucho la gestión de esta obra”, indicó el funcionario. El financiamiento lo pagará la empresa aseguradora del barco.



El día del accidente, un grupo de nueve personas quedaron atrapadas en el puente luego del percance. Con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, tuvieron que descender hasta una loseta para desde allí bajar con arneses hasta lanchas de la institución.



“Nosotros desde el interior del Secob estamos revisando la posibilidad de poder sumarle un par de cosas al puente, por ejemplo, en los laterales alguna escalera de escape que lamentablemente por no tenerla, las personas que quedaron atrapadas se las pudo rescatar recién a las 20:00”, dijo Wated. Aclaró que estos complementos no están estipulados en el convenio.



Previamente al proceso de reconstrucción, se realizó un estudio que definió cuáles son las partes del puente que están en buen estado y cuáles no. El Secob fiscalizará la obra para constatar la calidad y garantía de los trabajos.

El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, estuvo presente en la firma como testigo de honor la tarde del lunes 20 de noviembre del 2017. Dijo que solicitó otro estudio para analizar si los muelles privados que están entre la parte norte del río Guayas y el puente, pueden ser trasladados más al sur. “Para ver la categoría de embarcación que pasaría por aquí para que no tengamos que correr un riesgo similar y tener tranquilidad”, dijo.



Ante los cuestionamientos de la Asociación de Prácticos de Guayaquil y del excapitán de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), Carlos Vallejo, quienes sugirieron que no era adecuado construir el puente allí, Wated dijo que “en paralelo nosotros vamos a hacer una revisión en base a la sugerencia que existía en la Armada, ¿pero por qué en su momento no lo pidieron de la forma en como tenía que haber sido o no se comunicó?”.



Negó que el Secob haya recibido alguna documentación con la sugerencia sobre el lugar de construcción. Aunque los prácticos y Vallejo aseguran que sí hicieron las observaciones.



Actualmente el capitán de la embarcación permanece bajo prisión preventiva. La Fiscalía lo investiga bajo el presunto delito de daño al bien ajeno mientras la nave permanece retenida. Abdón Calderón, apoderado de Alcelsa, luego de la firma del convenio, dijo que este paso constituye “un elemento vinculante para que la Fiscalía actúe y pueda poner a esta persona en libertad y al barco también”.