Controversia en Perú por derogación de ley contra crímenes de odio

La decisión del Congreso del Perú, dominado por el partido opositor Fuerza Popular (FP), de derogar una ley contra la violencia de género y los crímenes de odio desató hoy, 5 de mayo de 2017, críticas entre sectores políticos y organizaciones de derechos humanos.

"Lamento que se haya votado en contra de un decreto legislativo planteado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, insistiremos y, seguramente, la próxima semana enviaremos un proyecto de ley para que se siga discutiendo en el Congreso", señaló el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.



La organización Amnistía Internacional Perú (AI) cuestionó mediante un comunicado que el Parlamento dé "un paso hacia atrás en la defensa de poblaciones en condición de vulnerabilidad". "Con esta decisión se está negando la situación de violencia y desprotección que sufren las personas Glbti por parte de la sociedad y agentes del Estado", afirmó la responsable de Incidencia de AI, Silvia Toledo. "La derogatoria no combate la criminalidad y puede facilitar abusos y violaciones a los derechos humanos", escribió en Twitter la organización Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.



Con 66 votos a favor y 29 en contra, el Congreso derogó en la madrugada una ley que modificaba el código penal para agravarlas penas por homicidios que tengan"móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, la raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural".



El titular de la comisión parlamentaria de Constitución, Miguel Torres (FP), afirmó que se derogó la ley porque cuando fue promulgada por el Ejecutivo, éste ya había excedido las facultades que el Congreso le otorgó para legislar. Además, según Torres, la ley no era materia a legislar por el Ejecutivo, pues éste solo debía aprobar normas sobre seguridad ciudadana. "Un congreso no debe aceptar normas solapadas. Nosotros solamente podemos aceptar aquello que conscientemente delegamos o discutimos", dijo el congresista, que afirmó que su partido no discrimina a la comunidad Glbti. Sin embargo, los dichos de Torres fueron rechazados por Zavala, quien aseguró que la norma estaba dentro de las facultades.



En el Perú, los medios documentan con relativa frecuencia agresiones de diversa magnitud contra personas homosexuales.