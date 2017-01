Se intensifican controles en los exteriores de los mercados del Distrito

Los controles y operativos en los exteriores de los mercados del Distrito se intensificarán desde este mes de enero. Así lo decidieron las autoridades de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC), Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Metropolitana en una reunión realizada la mañana de este viernes 13 de enero del 2017.

El coronel Luis Montalvo, coordinador Distrital de Comercio, se refirió a la inseguridad que se habría detectado en las afueras de estos sitios de comercio y dijo que ya ha expresado su preocupación al Ministerio del Interior.



En la parte interna de los mercados se ha trabajado para convertirlos en zonas más limpias y seguras, según las autoridades, pero en el exterior la situación sería diferente. Por eso, esta mañana anunciaron que mejorarán las estrategias que están en su competencia y endurecerán los operativos de control.

El pasado jueves 5 de enero del 2017 las bodegas de almacenamiento de productos cárnicos que se ubicaban en el parqueadero del mercado de Cotocollao, en el norte de Quito, fueron demolidas. Foto:Isabel Alarcón/ EL COMERCIO.

Según Marcelo Cangua, jefe de la Policía Metropolitana, el comercio irregular creció de forma significativa en el mes de diciembre del 2016 y esto evidenciaría la necesidad de endurecer las sanciones para evitar la venta o mal uso del espacio público.



Se prevé que los operativos en los exteriores de los mercados a cargo de la AMC se dupliquen con el fin de sancionar a quienes infrinjan las ordenanzas.



El pasado jueves 5 de enero del 2017 las bodegas de almacenamiento de productos cárnicos que se ubicaban en el parqueadero del mercado de Cotocollao, en el norte de Quito, fueron demolidas en un operativo de control. Según los comerciantes de este lugar, están experimentando dificultades, ya que no tienen dónde guardar los alimentos y piden al Municipio una solución.

Según la ACDC, este mercado es para expendio y no para la ubicación de bodegas. Además, afirman que no se retiró el puesto a ningún comerciante y que se reubicó únicamente a dos puestos que vendían carbón. La zona donde se ubicaban las bodegas se destinará para espacios verdes y no se volverá a construir las estructuras derrocadas.



El día del operativo, los representantes de la ACDC, explicaron que la acción se realizó dentro del “proceso de mejoramiento de los mercados” y estuvo basada en los informes de la Secretaría de Salud y de la Empresa de Rastro, por falta