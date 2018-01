Los contribuyentes pagan el predial en el país con malestar por el alza

En Cuenca hubo malestar por el aumento del valor del impuesto predial que se cobra desde el miércoles, 3 de enero del 2018, en los 221 municipios de país.

Este tributo también subió en Quito, Ibarra, Tulcán, Loja, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, entre otros cantones.

Los cuencanos pagan más en relación con el 2017, por dos razones: el reavalúo de las propiedades y obras municipales.



En el primer día de pago hubo largas filas de contribuyentes, quienes no salieron satisfechos con el nuevo valor.



Los contribuyentes reclamaron en las ventanillas, así como en los exteriores de la Tesorería Municipal, ubicada frente al parque Calderón.



Celso Cobos, de 88 años, quien tiene una propiedad en la zona rural, no pudo pagar USD 355 por el predial, contribuciones de mejoras y tasas de seguridad ciudadana y bomberos. El año anterior canceló USD 271. “No me alcanzó el dinero y debo regresar mañana (el 3 de enero). Es un aumento considerable, pero hay que pagar para no estar en mora con nadie”.



Segundo Loor contó que por su casa, ubicada en la zona urbana, canceló USD 12 más.



Hasta el 2017, Cuenca tenía predios valorados en USD

11 000 millones y este año subió a 13 000 millones, según el tesorero municipal, Wilson Campoverde.



Los lojanos también reclamaron por el ajuste que no se había hecho desde el 2013.



En Ibarra hubo quejas por el aumento y fallas en el sistema. El cobro apenas se hizo por dos horas. Un problema en el sistema computarizado obligó a suspender la atención, explicó Arturo García, director financiero del Municipio.

Calcula que 300 ciudadanos realizaron el trámite, pero muchos más retornaron a su casa.



Según García, las actividades se reanudarán el miércoles en la oficina de Tesorería del Cabildo. Ahí se habilitaron seis ventanillas para el servicio.



El problema en el sistema originó el reclamo de ciudadanos como Patricio Iturralde. Comenta que no pudo conocer cuánto debe cancelar, pero espera que sea igual que el año anterior: USD 39,37 por una casa en el barrio Junín.



En la capital de Carchi se registró una masiva concurrencia. Algunos de los 200 contribuyentes que estaban en la fila se quejaron. Alonso Bastidas, que tiene una vivienda en el barrio Sucre, contó que debe cancelar USD 67 frente a los 53 del año pasado. “Esa alza no se justifica. No pagué, porque se viene con lo justo. Sabía que habría un incremento, pero pensé que serían USD 5, no 14”.



Fernando Guerrero, encargado de la Oficina de Avalúos y Catastros, señaló al público que se hizo una actualización del catastro y que en la mayoría de casos se cancelará lo mismo; en otros, incluso, habrá una reducción.



En los cantones manabitas de Manta y Portoviejo, el impuesto aumentó un 25%.

En el Municipio de Manta hubo aglomeración, pues se contabilizaron 400 personas hasta el mediodía. Martha Zambrano, del sector Costa Azul, no canceló por falta de dinero. Este año debe pagar USD 90, cuando el año pasado fueron 60. “Pensé que aumentarían 10, pero 30 es mucho. Pagaré después”, señaló Zambrano, vía telefónica.



En Portoviejo, unas 500 personas abarrotaron el Colegio de Ingenieros Civiles, donde se paga el impuesto predial.



Íngrid Saltos, directora financiera del Municipio, señaló que no hubo inconvenientes; sin embargo, varias personas se acercaron a las tres ventanillas de información para consultar por qué había aumentado el valor.



Saltos señaló que el aumento se debe a la tasa de contribución de mejoras por obras como el parque La Rotonda, que costó USD 13 millones.



En Santo Domingo de los Tsáchilas no hubo aglomeración, pero la recaudación en el primer día fue de USD 80 000, en comparación con los 50 000 del año pasado.



A Jorge Zambrano, de 45 años, no le alcanzó la plata. El año anterior pagó USD 25, pero esta vez le subieron 35%. “No esperaba que subiera tanto; si bien la avenida principal está asfaltada, mi calle transversal no ha tenido mejoras”.

César Hidalgo, de 70 años, pagó USD 21,25 por una casa en el centro de la ciudad. El año anterior fueron USD 19. “No entendemos por qué pagamos más si somos de la tercera edad y supuestamente hay un trato preferencial con nosotros”.



En Guayaquil se habilitaron 20 ventanillas y todas estuvieron llenas. El Cabildo no subió el predial. No hay incremento, pero el catastro se ampliará, porque cada año hay más casas y construcciones, explicó Enrique Campuzano, subdirector financiero municipal.

En contexto

Los contribuyentes acu­dieron masivamente el 2 de enero, para beneficiarse del descuento del 10% del impuesto predial. Ese porcentaje se aplicará en los primeros 15 días de enero y luego bajará al 9%, según la ley. Hasta junio, la reducción será del 1%.