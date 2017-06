Pablo Celi cruzó de la Contraloría a la Asamblea Nacional para reunirse a puerta cerrada con José Serrano

Cerca de las 12:00 de este jueves 8 de junio del 2017, el contralor subrogante Pablo Celi llegó al edificio de la Asamblea Nacional. Minutos antes, en la Contraloría, Celi reveló que había separado a 20 funcionarios de esa institución.

Celi salió a pie del edificio de la Contraloría, cruzó la avenida Juan Montalvo e ingresó al Palacio Legislativo, donde fue recibido por la jefa de la Escolta Legislativa y conducido hasta el primer piso del Parlamento. A su llegada, el presidente de la Asamblea, José Serrano, abandonó la sesión del Pleno; la dirección de la reunión fue asumida por la vicepresidenta, Viviana Bonilla.



En su cuenta de Twitter, Serrano, quien se reunió a puerta cerrada con Celi, informó que el Contralor Subrogante le "manifestó su voluntad de colaborar con la facultad de fiscalizar de la Asamblea".

Hoy recibí visita Dr Pablo Celi, Contralor Subrogante, quien manifestó su voluntad d colaborar con la facultad de fiscalizar de la Asamblea pic.twitter.com/QSpvqBlKlm — José Serrano Salgado (@ppsesa) 8 de junio de 2017

Luego de cerca de una hora, Celi abandonó el Parlamento y Serrano se reintegró a la reunión del Pleno. El contralor subrogante no atendió a los medios de comunicación. Dejó el edificio escoltado por una veintena de agentes de la Policía Nacional, quienes lo acompañaron a cruzar la Juan Montalvo, hasta que ingresó al edificio de la Contraloría.



El legislador oficialista Mauricio Proaño señaló que el bloque de Alianza País no fue informado de la llegada de Celi a la Asamblea. “Eso es normal, ya que el Presidente tiene la potestad de reunirse con las autoridades”, sostuvo.



Mae Montaño (Creo-SUMA) criticó que ese tipo de reuniones se dieran a puerta cerrada. “Tenemos tres contralores: uno oficial que está volado del país, otro arrendado y otro alquilado, no sé qué son. Los ciudadanos no sabemos qué es lo que ocurre”, dijo Montaño.



Pólit, quien se encuentra con licencia, dio a conocer a través de su procurador judicial, Jorge Acosta, que ayer miércoles 7 de junio firmó una declaración juramentada en el Consulado de Ecuador en Miami, en la cual destituía a Celi como contralor subrogante y nombraba en su lugar a Sabett Chamoun.



Chamoun es una de las funcionarias destituidas por Celi. Asimismo, ayer, el Consejo de Administración Legislativa dio paso al juicio político contra el contralor Carlos Pólit. El viernes 2 de junio último, la Fiscalía allanó una de sus propiedades, en Guayaquil, dentro de las investigaciones del caso Odebrecht.



El miércoles 7 de junio, Celi pidió a la Policía y a la Fiscalía que acudieran a las instalaciones de la Contraloría. Denunció que Chaomoun buscaba irrumpir en el despacho del Contralor. Por la tarde, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, reconoció a Celi como el contralor subrogante en funciones.