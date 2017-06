Contralor subrogante Pablo Celi mantuvo reunión reservada en la Asamblea Nacional

Cerca de las 12:00 de este jueves 8 de junio del 2017, el contralor subrogante Pablo Celi llegó al edificio de la Asamblea Nacional para mantener una reunión reservada en la presidencia del Legislativo, ubicada en el primer piso del Palacio.

Aunque no se ha confirmado con quien se reunió, mientras Celi estuvo en la Asamblea, el presidente del Legislativo, José Serrano, abandonó la sesión del Pleno y la dirección la asumió la vicepresidenta Viviana Bonilla. Apenas Celi abandonó el predio, Serrano se reintegró a la reunión.



Celi no atendió a los medios de comunicación. Dejó el edificio escoltado por unos 20 integrantes de la Policía Nacional, además de unos seis efectivos más de su escolta personal. Lo acompañaron mientras cruzó la calle Juan Montalvo, hasta que ingresó al edificio de la Contraloría. Este Diario llamó telefónicamente al funcionario pero no hubo respuesta.



Mae Montaño (Creo-SUMA) criticó que ese tipo de reuniones se den a puerta cerrada. Cree que una de las posibilidades del objetivo de la reunión es que Celi esté buscando apoyo político. “Tenemos tres contralores: uno oficial que está volado del país, otro arrendado y otro alquilado, no sé qué son. Los ciudadanos no sabemos qué es lo que ocurre”, dijo.



El legislador oficialista Mauricio Proaño, por otro lado, explicó que al bloque de Alianza País no se le informó de la reunión. “Eso es normal, ya que el Presidente tiene la potestad de reunirse con las autoridades”, agregó.



Sobre la posibilidad de que Celi se haya reunido con Serrano para buscar apoyo político y permanecer en el cargo, Proaño mencionó que esa puede ser su estrategia personal y Serrano no puede negarle la reunión. “Pero una cosa es que pida y otra cosa es que se le dé con facilidad”, concluyó.



El miércoles 7 de junio, Celi pidió a la Policía y a la Fiscalía que acudan a las instalaciones de la Contraloría. Denunció que Sabett Chaomoun buscaba irrumpir en el despacho del Contralor y desplazarlo de su cargo como subrogante, basándose en una acción de personal que Carlos Pólit había firmado el 25 de mayo pasado.