Contraloría se ratifica en glosas contra María de los Ángeles Duarte por la Ruta Collas

La Contraloría emitió dos resoluciones en las que ratifica dos responsabilidades civiles culposas emitidas por un total de USD 111,1 millones, debido a la construcción del acceso norte del Aeropuerto de Tababela, es decir, la llamada Ruta Collas.

En la resolución 13 294 de la Contraloría se explica que “se concluye que la responsabilidad civil culposa por el valor de USD 75 306 636,50, procede confirmarse”.



Luego menciona a María de los Ángeles Duarte Pesantes, exministra de Transporte y Obras Públicas, “por cuanto en el ejercicio de sus funciones y periodo de gestión, suscribió la adenda del 4 de marzo del 2013, eliminando el pago en bonos del Estado pactado para el contrato adicional de concesión”.



El informe añade que “Duarte incluyó cambios técnicos que incrementaron el costo del proyecto y obras producto de rediseño ejecutadas con anterioridad a la fecha de suscripción, lo que ocasionó un perjuicio económico en el valor del glosa”.



La resolución 13295 de la Contraloría, por su parte, agrega que se confirma la responsabilidad civil culposa por otros USD 35 844 732.



Allí menciona a la exministra María de los Ángeles Duarte Pesantes, “por cuanto suscribió la segunda adenda del 16 de octubre del 2013, en la que se suprimió el puente de 342 m en volados sucesivos por una variante que incrementó el recorrido de la vía en 1,76 km y los volúmenes de excavación en suelo, escombreras, protección de taludes, entre otros”.



“Además de no contar -dice la resolución- con la respectiva certificación presupuestaria, contrajo obligaciones para la entidad, desconociendo el costo del proyecto, por lo que (...)la entidad no cuenta con el financiamiento”.



Duarte dijo que no puede pronunciarse al respecto, porque no ha sido notificada por la Contraloría. “Los medios tienen el informe y yo no, esto demuestra que el tema está politizado”, dijo.

Por su parte, la empresa Panavial, que también está mencionada en las dos resoluciones, envió hoy una comunicación a este Diario. “Hasta la presente fecha y hora, esto es viernes 2 de marzo del 2018, siendo las 10:45, no hemos recibido comunicación alguna por parte de la Contraloría General del Estado en referencia al asunto; por lo tanto, cuando seamos notificados con las r4esoluciones correspondientes haremos un comunicado oficial dando a conocer nuestra posición sobre este caso”.