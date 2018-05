Contraloría advirtió que exministra Elsa Viteri no podía ejercer cargos públicos

LEA TAMBIÉN

La exministra de Finanzas, María Elsa Viteri, atribuyó su salida a un oficio de la Contraloría General del Estado, emitido ayer, lunes 14 de mayo del 2018, donde se advierte que la exfuncionaria tiene una prohibición legal para ejercer un cargo en el sector público.

Viteri fue desde el 6 de marzo, hasta ayer, 14 de mayo del 2018, la titular de la Cartera de Economía y Finanzas. Su reemplazo es Richard Martínez, exdirigente gremial.



En el documento de Contraloría, emitido por su titular subrogante, Pablo Celi, se detalla que la exfuncionaria “se halla incursa en la prohibición legal prevista en el artículo 9 de la Ley del Servicio Público”.



El artículo de este cuerpo legal señala que están imposibilitadas de tener un contrato en el sector público las personas que tengan deudas en mora con entidades del Estado.



Según el ente de control, la declaración juramentada de bienes de Viteri da cuenta de que tiene una obligación hipotecaria con la Corporación Financiera Nacional (CFN), la cual está en Mora desde el 1 de noviembre del 2016.



“A mí me notificaron mi salida del Ministerio unos 45 minutos antes de que la Secom difundiera el reemplazo. Según me indicaron, esto se debe a un documento de Contraloría", dijo Viteri. Añadió que se trata de una "persecución".



En el oficio, Celi solicita al Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, que verifique si el Ministerio otorgó a Viteri un documento que certifique que no tenía impedimento legal para ejercer un cargo público.



Según la exfuncionaria, el artículo 9 no aplica en su caso. Esto debido a que su deuda con CFN entró en un proceso de reestructuración de pago, y aseguró que ha cumplido con cada uno de ellos. "Como toda ecuatoriana honesta, en algún momento caí en mora en mi deuda, por la situación económica que vivió el país, y eso afectó a mi negocio del sector del turismo, pero he venido pagando todas mis cuotas luego de la reestructuación", dijo.



Viteri añadió que este martes recibirá de BanEcuador el certificado que da cuenta de todos los pagos que ha realizado hasta mayo de este año. Explicó que la deuda fue contraída inicialmente con la CFN, sin embargo, luego de una venta de cartera, su deuda pasó a Ban Ecuador.



Sobre los cuestionamientos que recibió hace una semana en la Asamblea en torno a la implementación de las recomendaciones del informe de Contraloría sobre la deuda pública, Viteri aseguró: "en todo momento actué con responsabilidad y está en el sistema informático del Ministerio todas las gestiones que hice para implementar las recomendaciones de la Contraloría sin afectar al país".