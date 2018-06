Contraloría halló irregularidades en sabatinas transmitidas por Gamavisión y otros contratos

LEA TAMBIÉN

La Contraloría General del Estado (CGE) publicó este viernes, 22 de junio del 2018, el informe DNA4-0024-2018 sobre el examen especial a las operaciones administrativas y financieras del medio incautado Gamavisión, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017.

El examen fue pedido por Andrés Michelena (hoy secretario de Comunicación), en octubre del año pasado, cuando él se desempeñaba como gerente de los medios públicos. Y el informe final se aprobó el pasado 15 de junio.



Uno de los principales hallazgos tiene que ver con las sabatinas del expresidente Rafael Correa. Se determinó que los delegados del Presidente de la República ante la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed) y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, los Presidentes de la Junta de Accionistas y los Gerentes Generales de Gamavisión no realizaron las gestiones necesarias para el cobro de USD 6´631.839, por la transmisión de 119 enlaces ciudadanos.



Esta falta de cobro por el espacio al aire ocasionó que la empresa de comunicación, además, pierda audiencia en ese horario del target más importante para la industria en 1.08 puntos.



También se estableció que el medio firmó contratos con las empresas Creacional y Percrea, pese a que los representantes de estas mantienen relación de consanguineidad en primero y segundo grado con el delegado del Presidente de la República Ugemed, por lo que no podían contratar con Gamavisión, puesto que esa instancia fue creada para manejar el paquete accionario, control y seguimiento de los medios incautados.



La empresa Creacional, además, recibió USD 236 630 como comisión “over” sin que sus contratos publicitarios superen los USD 2 millones, monto mínimo establecido en los años 2015 y 2016 para acceder a este beneficio.



Otros resultados tienen que ver con los derechos de televisión del Campeonato ecuatoriano de fútbol. En el informe se estableció que no se han realizado las gestiones necesarias para cobrar valores pendientes por la liquidación económica del Campeonato Nacional de Fútbol 2016, con: Ecuador TV (USD 750 mil), Servisky (USD 100 mil) y Teleamazonas (USD 600 mil). Además, se realizó un pago a DirectTV por USD 100 mil por pérdida de exclusividad en los partidos del Campeonato Ecuatoriano 2016.