Contraloría emite glosas contra Freddy Ehlers, Pabel Muñoz, María de los Ángeles Duarte por perjuicio en Tame

La Contraloría General del Estado emitió dos glosas por USD 34 millones en un examen a la aerolínea estatal Tame por la apertura de una ruta internacional a Nueva York y el arrendamiento de una avión sin contar con estudios técnicos.

El organismo de control realizó un examen de lo ocurrido entre noviembre del 2011 y enero del 2014, y glosó a cuatro funcionarios: el entonces ministro de Turismo Freddy Ehlers, el exsecretario nacional de Planificación Pabel Muñoz, la exministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y el entonces gerente de Tame Rafael Farías (fallecido).



La primera glosa es de USD 15 millones y corresponde al arrendamiento del Airbus A330 para la ruta Nueva York, sin haber fijado previamente políticas empresariales y comerciales para operar la aeronave. La Contraloría apunta que tampoco se evaluó la operación del Airbus.



Esas omisiones repercutieron para que en dicha ruta se registre una pérdida estimada por el valor de la glosa, “ocasionando un perjuicio económico para el Estado”.



En esta glosa se incluye al también exgerente de Tame, Fernando Guerrero. Él se pronunció ayer, 1 de marzo del 2018, sorprendido por la sanción de Contraloría. Argumentó que el proceso de rutas, selección, arrendamiento, certificación del avión y vuelo inaugural se realizó antes de su nominación como titular de Tame.



Se desempeñó en el período comprendido entre el 9 de enero del 2014 y el 15 de marzo del 2015. “Yo no participé en nada de ese proceso, no sé por qué me incluyen en la glosa. Yo entré en enero cuando ya el avión estaba contratado y operando”, dijo. Además, explicó que presentará sus descargos a la Contraloría.



La segunda glosa es por USD 19 millones y corresponde a los resultados económicos y financieros obtenidos con la operación de aeronaves arrendadas, sin que exista una evaluación técnica de las operaciones respecto a la eficiencia empresarial.



Ello ocasionó, según la Contraloría, que no se pudiese determinar, previo al inicio de las operaciones, que los resultados de incursionar en nuevos mercados permitieran hacer sostenibles las rutas. Dentro de esta glosa también se incluyeron a los miembros del Directorio de la aerolínea Tame.



Este Diario trató de contactarse vía teléfono con Muñoz, pero no fue posible ubicarlo. Tampoco se pudo localizar al exministro de Turismo.



Mientras, María de los Ángeles Duarte dijo que todavía no recibía la documentación y que, por lo tanto, no se iba a pronunciar al respecto.





Observaciones de la Contraloría



Los entonces ministros de Transporte, María de los Ángeles Duarte; el ministro de Turismo, Freddy Elhers; y el secretario Nacional de Planificación, Pabel Muñoz están sancionados por haber participado, como miembros del Directorio de Tame, en la autorización del arrendamiento de un avión Airbus A330 y sin previamente haber establecido políticas empresariales y comerciales para operar la aeronave en la ruta Nueva York.



Según el informe de la Controlaría, la ruta a Nueva York que empezó a operar en enero del 2014 fue aprobada por este Cuerpo Colegiado sin contar con estudios técnicos.



El organismo de control detalla que el Directorio de Tame se reunió para discutir la apertura de la nueva ruta el 1 de noviembre del 2011.



El gerente de ese entonces justificó, según detalla el examen, que la decisión de volar a ese destino se tomó luego de un taller con el Presidente de la República, donde se determinó que era importante por “el tema de los migrantes y el turismo…hoy en día las tarifas de Nueva York al Ecuador están altísimas”.



El Directorio aprobó la creación de esa y otras rutas internacionales, tomando en cuenta la optimización de los recursos, pero sin contar con los estudios técnicos, legales y financieros, con lo cual se incumplieron las normas de control interno que señalan que “toda institución que desee desarrollar un proyecto debe elaborar un diagnóstico, donde se defina claramente el problema por solucionar (…)”.



Según la Contraloría, el gerente que actuó entre el 1 de noviembre del 2011 y el 8 de enero del 2014 tampoco presentó los estudios técnicos, legales y financieros para la apertura de las rutas.



El examen determinó que ni la Comisión Técnica ni la Dirección de Planificación de Flota recibieron disposición alguna respecto a sustentar el por qué se escogió la ruta a Nueva York, y que solo cumplieron con el “parámetro” suministrado por las autoridades.



Otra decisión que evaluó la Contraloría fue el arrendamiento del avión A330 por parte de Tame. Según la auditoría efectuada a este proceso, no existe información en archivo que demuestre la forma, metodolgoía o parámetros utilizados por el gerente general para definir el tipo de aeronave que Tame requería para operar en la ruta a Nueva York.



Ello evitó que se pueda conocer “el costo/beneficio del arrendamiento, por lo que incumplieron la norma de control interno, documentación de respaldo y diagnóstico e idea de un proyecto.



Además la Contraloría estudió la rentabilidad de la ruta a Nueva York. Las principales conclusiones de ese examen fueron que: el porcentaje de ocupación de avión/pasajero fue del 65%, pero para que se justifique el incremento de una ruta el índice debe ser superior al 70%; el porcentaje de pasajeros que pagaron tarifa cero, así como, el de pasajeros que tuvieron una tarifa menor a la base (las más baja de cada mes), considerando la familia y la clase tarifaria, es del 74%, lo cual incidió directamente en los ingresos. Esto se relaciona con beneficios otorgados a empleados de Tame, convenios con empresas, auspicios o canjes publicitarios, descuentos en putos de venta, compras anticipadas, descuento a niños, tercera edad, entre otros. Otras observaciones se relacionan con el Índice de Margen Operacional de la ruta a Nueva York con el avión A330, el cual tuvo un resultado negativo. Eso refleja que la operación no es rentable.