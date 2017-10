Contraloría da un giro y halla indicios contra Odebrecht

La Contraloría envió a la Fiscalía 10 informes con indicios de responsabilidad penal por posibles irregularidades en contratos de Odebrecht. Hay 59 personas señaladas por la entidad de control, entre funcionarios de empresas públicas y empleados de la constructora.

El organismo detectó anomalías en los contratos relacionados con la central hidroeléctrica Manduriacu, el Trasvase Daule-Vinces, el Poliducto Pascuales-Cuenca, la remoción de tierras para la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, y en la construcción del puente Gringo Pepe.



Los primeros cinco proyectos ya son investigados penalmente, dentro del proceso de asociación ilícita, donde están imputados el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, y otros 16 sospechosos.



Además, hay una indagación previa (reservada) por presunto cohecho por estas cinco obras. En este expediente fiscal se indaga a Glas y a Rivera.



Pero ahora la Contraloría también apunta al contrato suscrito para levantar el puente Gringo Pepe, del que no se conocían irregularidades.

Antes del escándalo de corrupción de Odebrecht, la Contraloría había emitido 33 informes sobre los contratos de la constructora, pero en ninguno se hallaron anomalías. Tampoco se fijaron indicios de responsabilidad penal.



Precisamente, José Santos, exsuperintendente de la empresa brasileña en Ecuador, admitió que pagó USD 4,1 millones al excontralor Carlos Pólit, para que emitiera informes favorables a la constructora.

Los 10 informes y las irregularidades detectadas



1. Central Manduriacu. La Contraloría analizó la construcción de la central, entre el 2012 y 2014. Halló anomalías por cambios y mejoras en los diseños de la obra. Además, detectó rubros no contemplados al inicio.



2. Central Manduriacu. En un segundo examen, el ente analizó el proceso precontractual y de ejecución. Odebrecht firmó un contrato inicial por 124,8 millones, pero el proyecto superó los USD 227 millones.



3. Puente Gringo Pepe. El organismo dice haber detectado irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de este puente. El examen abarcó el período entre enero del 2014 y junio del 2015.



4. Trasvase Daule-Vinces. En un primer informe, la Contraloría encontró retrasos en la construcción y en su fiscalización. Y advierte que Ecuador pagó USD 7 millones que no estaban fijados en el contrato.



5. Trasvase Daule-Vinces. En un segundo examen, el ente dice que los diseños de la obra se ajustaron debido a novedades que se hallaron en la construcción, pero aclara que no se firmó un nuevo contrato por esto.



6. Poliducto Pascuales-Cuenca. La entidad de control identificó que las ofertas presentadas por las contratistas, entre estas Odebrecht, superaron el presupuesto establecido, debido a fallas en las bases.



7. Poliducto Pascuales-Cuenca. En otro informe, Contraloría determina que hubo pagos en exceso injustificados a favor de la fiscalizadora. Y que esta incumplió sus responsabilidades, al no verificar lo que debía.



8. Acueducto La Esperanza. En esta obra, el organismo asegura que se crearon nuevos rubros y se necesitaron fondos adicionales para finalizar el proyecto. Además, hubo valores que se incluyeron sin sustento.



9. Acueducto La Esperanza.SEnSEn un segundo examen, el ente detectó que la empresa pública a cargo no tenía el dinero suficiente para financiar la obra. Y halló un incremento de USD 6,5 millones en el contrato.



10. Remoción de tierras en la Refinería. Los auditores concluyeron que se otorgó 10 puntos a dos contratistas, en el proceso de licitación, pese a que no cumplían con el requerimiento necesario para ese puntaje.