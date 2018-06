La Contraloría inició examen integral y veeduría en el IESS

LEA TAMBIÉN

La Contraloría inició un “plan emergente” de control al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que comprende la ejecución de 27 exámenes especiales.

Para ello, el órgano de control conformó cuatro equipos de trabajo y una veeduría ciudadana. Esta es la segunda ocasión en la que el contralor Pablo Celi inicia una auditoría integral y veeduría. La primera fue en el tema de la deuda pública, cuyos resultados se presentaron en abril pasado.



El examen al IESS contará con 14 veedores; entre ellos, Carmen Corral, exintendenta de la Superintendencia de Bancos; Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) y Solón Espinosa, excontralor.



Para Corral, la iniciativa es positiva y ayudará a conocer la realidad de la situación del IESS, “que fue manejada con opacidad en la última década”.

La exintendenta espera que la información genere insumos para una reforma integral a la seguridad social.



El período de análisis comprende siete años, a partir del 2012. Contraloría indicó que los resultados de este trabajo se conocerán en 90 días.



Los veedores mantendrán reuniones cada 15 días con los auditores, quienes recibirán sus observaciones técnicas.

El “plan emergente” comprende 21 exámenes especiales a la infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos en el IESS. Además, se inició un examen especial a la contratación de talento humano de la entidad, que reporta unos 37 000 empleados.



“En lo referente a infraestructura, el objeto es analizar la construcción, fiscalización y equipamiento inmobiliario de hospitales, particularmente del Hospital de los Ceibos, el Hospital de Machala, Hospital de Cuenca y Hospital Quito Sur”, explicó Celi.



También anunció que se auditará a los centros médicos en Tena, Babahoyo, Loja, Ibarra y Riobamba.



Otro punto del examen integral es la contratación, preparación, ejecución, aprobación y aplicación de recomendaciones de los estudios actuariales, que determinan la situación financiera de la entidad.



La Contraloría también revisará las acciones financieras y de manejo de las administradoras de los fondos de reserva, de cesantía, de seguro de desempleo, de préstamos quirografarios, de préstamos hipotecarios y de voluntarios.



Corral cree que también se deberían examinar otras inversiones del Biess como los fideicomisos inmobiliarios, bonos del Estado, etc.



El seguro general de salud individual y familiar también será auditado. “Y en el sistema de pensiones, se realizará exámenes especiales a los fondos de invalidez, vejez, muerte y seguro adicional contratado, así como a la situación del seguro campesino”, añadió Celi.



Los jubilados saludaron la decisión de la entidad. Édison Lima, titular de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores del Ecuador, pidió un examen hace cuatro años, pero no había sido escuchado. “Esperamos que el examen ayude a solucionar el problema del fondo de pensiones, que se agotará en el 2020. El Fisco debe restituir el aporte del 40% al IESS en el 2019, pero no podemos esperar, la situación del fondo exige medidas urgentes”. Lima espera que también se examine al Seguro de Riesgos del Trabajo, que fue impactado con una reducción de los aportes en el 2015, para cubrir el déficit de salud.