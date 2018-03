Contralor insistió ante la Corte para que se declare la inconstitucionalidad de las enmiendas

Pablo Celi, contralor General del Estado (s), acudió la tarde este jueves, 22 de marzo del 2018, a la Corte Constitucional para insistir sobre la demanda de inconstituiconalidad presentada en diciembre del 2015 por el excontralor Carlos Pólit, referente a las enmiendas de los artículos 211 y 212 de la Constitución, con las cuales se dejó a esa entidad sin la competencia de auditar gestiones.

Celi explicó que en agosto del 2017 presentó ante la Corte un alegato adicional con fundamentación legal y técnica, pero tras siete meses sin recibir un fallo decidió presentar un pedido de insistencia.



A decir del Contralor, existen dos razones por las que la Corte debería fallar a favor de la demanda.



La primera porque se trataría de un procedimiento inadecuado, pues a su criterio debía realizarse a través de una reforma y no de una enmienda, y la segunda porque se produjo una modificación esencial a la Constitución afectando la naturaleza del sistema de control.



"Es imposible realizar de manera integral y proba un control de recursos sin un control de gestión. No solo cuánto se usó, sino cómo se usó", mencionó el funcionario.



Alfredo Ruiz, presidente de la Corte Constitucional, recibió al contralor y escuchó una corta exposición al respecto y ante ello aseguró que los pedidos presentados están siendo estudiados con mucho detenimiento, pues el tema así lo amerita.



"No es una acción de inconstitucionalidad contra una ley infraconstitucional, sino que se trata de un planteamiento referente a textos de jerarquía constitucional", señaló el magistrado.



Y aseguró que el pleno de la Corte se pronunciará al respecto cuando haya finalizado el análisis.