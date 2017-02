El Contencioso Electoral no ha recibido expediente alguno del CNE

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Baca, informó hoy, 14 de febrero de 2017, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no les ha remitido ningún expediente sobre posibles delitos electorales en lo que va de los 43 días de campaña.

El funcionario dijo que, desde el inicio de la campaña electoral, el 3 de enero, “no ha llegado ninguna causa relacionada con infracciones” y aclaró que el TCE, de acuerdo a la ley, no tiene capacidad para trabajar de oficio.



Aunque el CNE aún no haya enviado ningún caso al Tribunal, Baca explicó que estos expedientes pueden llegar después de la campaña y las elecciones. Esto porque entonces se produce un proceso de investigación para el juzgamiento de las cuentas y aportes de campaña de todos los candidatos.



Sin embargo, Juan Pablo Pozo, titular del Consejo, dijo esta mañana que “todas las denuncias que se han presentado al CNE, respecto a una posible infracción electoral, han tenido el tratamiento que establece nuestra normativa, que es el informe jurídico y que el Consejo Electoral ha trasladado al Tribunal Contencioso Electoral”.



Asimismo, dijo que la Dirección de Fiscalización tiene el número específico de casos que se han enviado y que se lo haría conocer en el transcurso del día. Sin embargo, esa información al momento no se ha confirmado.



De todas formas, este Diario consultó a la Dirección Jurídica del CNE sobre el tema y la respuesta fue que, en realidad, no se ha enviado ningún expediente, ya que la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto no se los ha pedido.



Desde esa oficina explicaron que todo informe de fiscalización por un presunto delito electoral debe pasar primero por ahí, para que ellos redacten los argumentos jurídicos y la envíen al Tribunal. Además, hay delitos que se juzgan en ese momento, como por ejemplo incumplimientos en medios y vallas o entregas de dádivas como parte de la campaña, y otros que se deben juzgar al finalizar todo el proceso.



Sobre esto último, al igual que lo dijo Baca, la Dirección Jurídica confirmó que el proceso no termina con el fin de la campaña ni con las votaciones. Entonces inicia la etapa post electoral, ya que se levantarán todos los informes sobre las cuentas de campaña, límites del gasto, y cualquier otra posible infracción que se haya determinado durante la fase anterior.



También Pozo, durante una intervención matutina, recordó que las organizaciones políticas tienen un plazo máximo de 90 días, después de las elecciones, para presentar sus informes de cuentas.



“Ahí, el CNE, con los informes (de monitoreo) que estamos conociendo todos los días en las sesiones del pleno, hará un cruce con respecto a estas cuentas y el informe de monitoreo y control del gasto; ese momento, de ser el caso, abre el expediente y remite al TCE”, dijo Pozo y aclaró que, por lo tanto, eso no se puede juzgar antes.