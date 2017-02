El Sí gana en la consulta de los paraísos fiscales pedida por Alianza País

La Consulta Popular sobre paraísos fiscales logra la mayoría de votos en el escrutinio oficial.

Los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgaban al Sí el 54,20% de los sufragios, frente al 45,80% del No, según el 50,1% de las actas escrutadas hasta las 16:50 de ayer, 20 de febrero.



La Consulta, impulsada por el presidente Rafael Correa, propuso la prohibición para que las personas con propiedades y dineros en países considerados como paraísos fiscales u ‘off shore’ puedan acceder a una candidatura de elección popular o servicio público. Hasta el momento los resultados dan como ganador al oficialismo.



El movimiento Alianza País (AP) junto a otros once grupos se inscribieron para promover el Sí. Mientras, nueve optaron por el No, entre ellos el Partido Social Cristiano, Creo y Fuerza Ecuador.



El constitucionalista Hernán Pérez Loose considera que de aprobarse la Consulta se demoraría más de un año para que la normativa entre en vigencia. Esto debido a que esta reforma deberá ser enviada a la Asamblea Nacional para que se realicen los cambios en las leyes pertinentes al tema, “pero es aquí donde podría ser impugnada al considerarla como inconstitucional. Lo cual alargaría más el proceso”.



Según Pérez Loose, se podría pedir a la Corte Constitucional un dictamen previo porque contraviene disposiciones de la Constitución. “No porque el país la aprobó debe entrar en vigencia porque se trata de reformas a leyes que están por debajo de la norma suprema”.



Para César Monge, director nacional del movimiento Creo, esa campaña pasó inadvertida, ya que las denuncias de corrupción contra el régimen opacaron su contenido.



“Lo que su momento iba a ser un caballo de batalla del Gobierno, luego se vio minimizado por los actos de corrupción y finalmente la gente se concentró en la elección general”.



Según Monge, en su agrupación no hicieron campaña por el No porque consideraron que era “hacerle el juego al presidente Rafael Correa”. Pese a ello, aclaró que toda Consulta tiene carácter vinculante y que habrá que acatarla.



El candidato de la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, dijo que siempre respetaría la voluntad popular, cualquier que fuere el resultado.



Mientras, Correa celebraba en Twitter. “Esa es la verdadera lucha contra la corrupción”.



Iván Espinel, candidato de Compromiso Social, también celebró. Dijo que la gente repudió que autoridades tengan activos en otros países. “Apoyamos la iniciativa como concepto general, en cada recorrido hicimos alusión a ella”.



En tanto, Henry Cucalón, asambleísta candidato a la reelección del PSC, dijo que la ciudadanía estaba enfocada mayoritariamente en la votación para dignidades y que los resultados reflejaron un rechazo al Gobierno y a su candidato. “La consulta solo fue un pretexto para intervenir en el proceso. Sin embargo, el No alcanzó una votación importante, más que al concepto de la pregunta a la forma como el Gobierno la quiso utilizar”.



En Pichincha y Guayas el Sí tiene ventaja: 55,1% y 53,90%, respectivamente.



Según Julio César Quinónez, candidato a legislador de AP en Guayas, el pueblo votó por un compromiso ético. “Tiene que ver con justicia social. La gente conoce las implicaciones que tiene un paraíso fiscal”.



Para el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, fue el Gobierno el único que le hizo campaña a favor. Los ‘Panama Papers’ y denuncias de Odebrecht lo dejaron en un segundo plano.