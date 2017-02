El consorcio constructor del tranvía atribuye los retrasos al Municipio de Cuenca

El equipo jurídico del Municipio de Cuenca y los técnicos de la fiscalización no terminan de analizar las 2 066 fojas presentadas por el Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca como justificativos por los supuestos incumplimientos técnicos, jurídicos y económicos de las obras civiles del tranvía.

Ese informe podría estar listo el martes 14 de febrero del 2017 y de allí el alcalde, Marcelo Cabrera, se pronunciará sobre la posible terminación unilateral del contrato.



Hasta tanto, este jueves 9 de febrero del 2017, los representantes del Consorcio encargado de las obras civiles emitieron un comunicado donde mencionan que los justificativos fueron presentados dentro del plazo establecido por el alcalde Cabrera.



Sus representantes lamentan “que la Alcaldía hubiese iniciado con este proceso de terminación del contrato cuando está en marcha un proceso de mediación entre las partes en la Procuraduría General del Estado y al cual las autoridades municipales no asistieron a la última convocatoria”.



Pero Santiago López, director de las empresas municipales, dijo que esta controversia planteada por el Consorcio en octubre pasado, no tiene nada que ver con el proceso de terminación de contrato que analiza el Municipio. “La mediación fue por temas como los contratos complementarios, pagos y anticipos económicos, convenios…”.



López aclaró que –en derecho- no interfieren en nada los dos procesos porque la terminación unilateral del contrato no entró a mediación. Además, precisó que justificaron la razón por la que no asistieron a última convocatoria extendida por Centro de Mediación de la Procuraduría.



De acuerdo con el comunicado del Consorcio, dentro de la documentación que entregaron “aportaron con todas las pruebas necesarias para desvirtuar los cargos imputados por las autoridades municipales y demuestran que los retrasos y complicaciones del proyecto le competen exclusivamente a la administración municipal”.