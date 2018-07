La construcción del Metro no se paralizará, señala el Municipio

LEA TAMBIÉN

La tarde de este martes 17 de julio del 2018, el Cabildo calificó como sorpresivo y sin previo aviso, el anuncio del Consorcio Línea 1 del Metro de Quito (CL1MdQ) de una paralización de los trabajos de la tuneladora Luz de América “ante los reiterados retrasos en los pagos por parte del Municipio de Quito”.

Según un comunicado emitido esta mañana por el consorcio constructor del Metro, en la actualidad los retrasos acumulados ascienden a USD 63 millones. Explicó, además, que si no se efectúa una liquidación de las facturas, “la deuda ascenderá a USD 93 millones a finales de julio y a más de USD 180 millones en agosto. El incumplimiento de los pagos por parte del Municipio no permite atender en tiempo y forma las necesidades financieras del proyecto, motivo por el cual CL1MdQ se ve obligado a paralizar las obras. CL1MdQ lleva experimentando retrasos sistemáticos en el abono de las facturas desde mayo de 2017”.



La reacción del Municipio llegó en la tarde. “Esta mañana el Consorcio Línea 1 del Metro de Quito, entidad que lleva adelante la construcción de esta importante obra de infraestructura de la ciudad, anunció que ante los “retrasos en los pagos por parte del Municipio de Quito” paralizará el avance de la tuneladora Luz de América”, reza un comunicado.

“A pesar de que efectivamente en los últimos meses se han producido algunos retrasos de pago, estas demoras no son imputables al Municipio de Quito, porque obedecen al tiempo que toma la tramitación de los créditos requeridos y aprobados para completar el financiamiento del Metro”, señala la entidad.



El Cabildo dijo que tras el inesperado anuncio del Consorcio, se logró de manera inmediata un acuerdo tripartito entre el Municipio de Quito, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Consorcio. “El acuerdo permite asegurar que no habrá la anunciada paralización de la tuneladora Luz de América -la cual se encontraba en mantenimiento-, ni en ninguno de los 73 frentes de obra. Este acuerdo contempla un cronograma de pagos de las facturas anteriores y la normalización del flujo de pagos a futuro”.



Según el comunicado, en días pasados el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo destinado a financiar el proyecto Metro de Quito por USD 250 millones, pero el mismo no ha sido autorizado aún por el Comité de Crédito del Gobierno Nacional, pues, conforme se comunicó al Municipio de Quito, se requiere que previamente se expida la Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones.



El Municipio señaló que en estos días también el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, ha previsto la aprobación de un crédito por USD 152,2 millones con igual destino; y, finalmente, el Banco Mundial – BIRF aprobó hace unas semanas una operación por USD 230 millones, con lo que se produce el cierre financiero del proyecto.



“Metro de Quito y la Alcaldía lamentan la actitud tomada por el Consorcio, que de forma sorpresiva y sin previo, anunció a medios de comunicación la suspensión de la actividad de una tuneladora, a pesar de que constantemente recibe información del estado de los desembolsos que escapan al campo de acción del Municipio, mismo que en lo que le corresponde, ha venido cumpliendo de manera cabal y puntual sus obligaciones y lo seguirá haciendo para garantizar que el proyecto continúe avanzando de forma óptima como ha ocurrido hasta ahora”, indicó el comunicado del Cabildo.