El Consorcio Línea 1 del Metro de Quito dice que reanudó los trabajos de construcción

El Consorcio Línea 1 del Metro de Quito, responsable de la construcción de la Fase II, informó hoy jueves 19 de julio del 2018 que ha reanudado con normalidad los trabajos.

Esto -señaló un comunicado- una vez que se logró un principio de acuerdo sobre el calendario de pagos con el Municipio de Quito.El consorcio indicó que el acuerdo alcanzado permitirá hacer frente a las necesidades financieras del proyecto y “continuar trabajando con los más altos estándares de sostenibilidad e innovación tecnológica en el desarrollo de la obra”.



El martes 17 de julio la empresa española Acciona, encargada de la construcción del Metro, anunció que paraliza los trabajos de construcción de la tuneladora Luz de América “ante los reiterados retrasos en los pagos por parte del Municipio de Quito”.



Según el consorcio, la deuda asciende a USD 63 millones. Explicó, además, que si no se efectúa una liquidación de las facturas, “la deuda ascenderá a USD 93 millones a finales de julio y a más de USD 180 millones en agosto. El incumplimiento de los pagos por parte del Municipio no permite atender en tiempo y forma las necesidades financieras del proyecto, motivo por el cual CL1MdQ se ve obligado a paralizar las obras. CL1MdQ lleva experimentando retrasos sistemáticos en el abono de las facturas desde mayo de 2017”.





Horas más tarde, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito respondió a Acciona. La tuneladora ‘Luz de América’, que actualmente se encuentra en la Estación de San Francisco del Metro de Quito (centro de la ciudad) se encuentra en mantenimiento y no ha paralizado su trabajo, informó.



El comunicado del Metro de Quito también señaló que, actualmente, hay 73 puntos de obra abiertos y que en todos se realizan los trabajos programados para la construcción de la obra.



“A pesar de que efectivamente en los últimos meses se han producido algunos retrasos de pago, estas demoras no son imputables al Municipio de Quito, porque obedecen al tiempo que toma la tramitación de los créditos requeridos y aprobados para completar el financiamiento del Metro”, señaló el Cabildo.



Tras el anuncio del Consorcio, el Municipio emprendió acciones para llegar a un acuerdo que persuada a la empresa española Acciona para no ejecutar la medida anunciada en la mañana del martes. La solución se encontró tras un acuerdo tripartito entre el Municipio, el Ministerio de Finanzas y el Consorcio Línea 1 del Metro. “Este acuerdo contempla un cronograma de pagos de las facturas anteriores y la normalización del flujo de pagos a futuro”, dijo el comunicado del Cabildo.



“El pacto permite asegurar que no habrá la anunciada paralización de la tuneladora Luz de América -la cual se encontraba en mantenimiento-, ni en ninguno de los 73 frentes de obra”.



Andrea González, vocera del Metro de Quito, señaló en una entrevista que mantuvo con las radios Municipal y Distrito 102.9 que “el Metro se sigue construyendo, no se ha parado, les aseguramos que la obra continuará y se entregará en los plazos previstos, es decir, estará en funcionamiento a finales de 2019".

La vocera afirmó que el martes “firmamos un acuerdo tripartito entre el Municipio de Quito, el Ministerio de Finanzas y el consorcio para organizar un cronograma fijo de pagos".



"Los créditos internacionales que nos han otorgado no ingresan directamente al Municipio de Quito sino que pasan por el Ministerio de Finanzas", explicó González