Consejo transitorio definirá la continuidad del Defensor del Pueblo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde las 10:30 de este miércoles, 2 de mayo del 2018, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio están reunidos. Los funcionarios discuten temas como la continuidad del defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, en su cargo. Así como la decisión judicial sobre la evaluación al Consejo de la Judicatura (CJ).

Los consejeros deberán tomar una decisión y hacerla pública esta tarde. A las 15:30 está convocada una sesión del Pleno. Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, indicó que trabajará de corrido hasta terminar con todos los asuntos pendientes.



Él salió unos minutos de la reunión previa para atender a representantes de organizaciones ecológicas y de derechos humanos. Estas agrupaciones insistieron en las denuncias presentadas en contra de Rivadeneira, en medio del proceso de evaluación que el Cpccs inició en su contra. Lo señalan por conducir la Defensoría con falta de independencia.



Trujillo les dijo que esta tarde resolverán la situación de este funcionario. Esto luego de que él se declarara en resistencia e informara al Consejo que no se someterá a la evaluación. El Presidente recordó que en el Mandato aprobado para la evaluación se estableció que quien no entregue la información requerida será cesado de inmediato.



"Serán evaluados quienes tengan que ser evaluados y serán cesados quienes tengan que ser cesados, aunque se vayan a quejar a Roma", indicó Julio César Trujillo.



Pero, prefirió no adelantar criterios sobre la decisión que tomará el Pleno en este caso. Y tampoco en lo que respecta a la Judicatura. El Cpccs estudiará la decisión de un juez de El Oro, que dejó sin efecto la suspensión de los concursos de selección de fiscales que estaban en marcha antes del inicio de la evaluación.