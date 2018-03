10 consejos para evitar inundaciones por lluvias

La época lluviosa viene acompañada de preocupación para la gente, sobre todo para quienes viven en zonas de riesgo. Según el atlas de amenazas del Distrito Metropolitano de Quito, en la ciudad hay 70 barrios propensos a inundaciones y 92 propensos a movimientos en masa. Sin embargo, cualquier vivienda puede inundarse si los sumideros cercanos se taponan.

Según el Inamhi, para hoy lunes 19 de marzo, el alto contenido de humedad existente en quito debido a las lluvias registradas en la noche y madrigada pasadas, mas el calentamiento superficial de esta mañana, propiciará la formación de nubosidad de desarrollo vertical, y por lo tanto, lluvias.

Esteban Cárdenas, director de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, da recomendaciones para evitar contratiempos debido al temporal.

1. Es fundamental, dice, mantener siempre limpios los canales de agua lluvia, alcantarillas, drenajes y cunetas de la casa.



2. Para ello, se deben realizar inspecciones periódicas, sobre todo, al inicio de la temporada invernal.



3. Asegúrese que en el patio de su casa no existan elementos que pudieran ser arrastrados hacia los desagües y taponarlos. Retire fundas, plásticos, juguetes o elementos que pudieran tapar los sifones.



4. Si un vivienda resulta afectada por una inundación, lo primero que la gente debe hacer es evacuar hacia lugares seguros.



5. No debe intentar regresar para salvar bienes materiales, porque podría poner en riesgo su vida.



6. Es clave, señala, planificar mingas de limpieza en el barrio, o con los vecinos de la cuadra y desarrollar campañas para quela gente no arroje desperdicios a la calle.



7. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento explicó que la principal causa para que ocurran inundaciones es la basura acumulada en las rejillas de desagüe, por lo cual, es fundamental no arrojar desperdicios a las calles. El viento y el agua arrastra esos desechos hasta las alcantarillas y estas se taponan.



8. Otra de las recomendaciones es evitar poner materiales de construcción como piedras, ripio y arena en las veredas.



9. Asimismo, las personas deben ayudar a cuidar las tapas de las alcantarillas, ya que si se las roban, los desagües se vuelven prácticamente basureros.



10. Las personas pueden pedir ayuda a la empresa municipal en caso de tener un sumidero tapado cerca de casa. Puede llamar al 1800 24 24 24.



Ambas entidades coinciden en la importancia de armar un plan de prevención. Las personas deben identificar lugares estables y seguros para acudir en caso de una emergencia.