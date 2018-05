Evite accidentes en la lluvia aumentando la prudencia al conducir

LEA TAMBIÉN

Lluvias intensas como la de la mañana de este lunes 7 de marzo del 2018 incrementan el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente en vías más rápidas como la Autopista General Rumiñahui, la avenida Manuel Córdova Galarza, la Mariscal Sucre o la Simón Bolívar.

Una de las reglas básicas de conducción vehicular es hacerlo a la defensiva. Este principio debe aplicarse de forma más rigurosa cuando llueve, para reducir el riesgo. Según recomendaciones de los sitios web de la aseguradora de vehículos Mapfre y Motorpasión, en condiciones meteorológicas adversas es vital aumentar la prudencia a la hora de dirigir un automotor.



Es necesario reducir la velocidad, para evitar hidroplaneo (que el carro se deslice sobre agua estancada) y así se puede prevenir algún percance en la lluvia. Si se conduce a una velocidad prudente, se podrá frenar con tiempo y evitar cambios bruscos de carril, que son acciones riesgosas siempre y más cuando hay lluvia. Se debe recordar que al manejar despacio, aumenta la tracción en las llantas y el frenado se vuelve más efectivo.



También se debe accionar los desempañadores del parabrisas y las plumas. Si su vehículo no tiene un sistema integrado para desempañar los vidrios, debe bajar un poco los vidrios de las ventanas para evitar que los cristales se empañen y usted pierda visibilidad.



Además, se recomienda encender las luces para ganar en visibilidad y para que el resto de conductores nos observen, sobre todo cuando hay neblina. Esto debe hacerse incluso si es en la mañana o en la tarde.



Otra de las recomendaciones es aumentar la distancia con respecto de otros vehículos para que, si fuera necesario frenar, haya espacio suficiente para hacerlo de manera segura y no de golpe. Ese tipo de frenazos pueden causar que el vehículo derrape. No se debe conducir sobre las líneas blancas o amarillas de la vía.

Cuando la visibilidad es escasa, también se recomienda seguir o la huella de las llantas de los vehículos que están adelante o, en su defecto, enfocarse en las luces guía de esos autos. Eso permitirá viajar con mayor seguridad.