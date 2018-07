Consejo Nacional Electoral de Colombia permitirá posesión de Antanas Mockus como senador

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia permitirá la posesión del senador electo Antanas Mockus, el segundo más votado en los comicios del pasado 11 de marzo, luego de que se votara con seis papeletas en contra y dos a favor una ponencia con la que se pretendía inhabilitar la elección del exalcalde de Bogotá.

"Con seis votos en contra y dos votos a favor se derrota la ponencia en contra de la inhabilidad de Antanas Mockus al Senado de la República", afirmó Felipe García, magistrado del CNE, en su cuenta de Twitter, este miércoles 4 de julio.



La elección de Mockus, candidato presidencial en 2010, fue demandada bajo el argumento de que la fundación Corpovisionarios, fundada por el exalcalde de Bogotá, firmó un convenio con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto durante la ley de garantías.



Esa ley que busca evitar que los recursos públicos favorezcan a las campañas políticas. Sin embargo, la defensa del exalcalde de Bogotá argumentó que él no era el representante de la fundación cuando se firmó el contrato.



Sobre la decisión del CNE, Mockus dice que respeta su derecho a ser elegido y "el derecho de los 540 783 ciudadanos" que lo apoyaron. "El proceso no demuestra que yo hubiera intervenido personalmente o en forma directa y activa, como exige la jurisprudencia electoral, en la gestión de negocios ante entidades públicas ni menos aún celebrando contratos con estas", añadió Mockus en un comunicado difundido en sus redes sociales.



Agregó que no se había manifestado sobre este tema porque respeta "a instituciones, al debido proceso" y está "convencido de que estas discusiones deben darse en derecho".



"Este proceso, aunque desgastante, solo refuerza mi disposición para asumir mis tareas como senador de la República y aumenta mis ganas de trabajar durante los próximos cuatro años para construir una Colombia en paz, más educada y dispuesta a reconciliarse", concluyó.