Thania Moreno es suspendida como fiscal general subrogante

La decisión fue notificada este lunes 19 de marzo del 2018. El Consejo de la Judicatura suspendió de sus funciones a la fiscal general subrogante Thania Moreno, luego de que se presentaran quejas en su contra. "El Consejo de la Judicatura adopta esta medida en el marco de sus competencias", dijo la institución que supervisa la conducta de los funcionarios judiciales, a través de un comunicado.

La decisión implica "la suspensión temporal de su cargo" y "no constituye un anticipo de sanción o de criterio, sino una medida cautelar en función de las cuatro denuncias que ha recibido el Consejo de la Judicatura en contra de la mencionada funcionaria".

La semana pasada, la asambleísta Cristina Reyes presentó una queja en contra de Moreno, en el Consejo de la Judicatura (CJ). La legisladora pidió que se destituyera a la fiscal subrogante debido a sus supuestas conexiones políticas con José Serrano.



Thania Moreno impulsa indagaciones en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, quien denunció el 26 de febrero que existiría un acuerdo para forjar documentos en su contra, entre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la Justicia. Con documentos de un supuesto informe de la Contraloría, Moreno abrió uno de los expedientes contra el Fiscal.



A inicios de marzo, el ministro del Interior, César Navas, presentó otra queja contra Moreno en la Judicatura. Una tercera queja fue planteada por la Comisión Anticorrupción, por presuntas irregularidades en la designación de Moreno como fiscal general subrogante.



La tarde de este lunes 19 de marzo, antes de que se conociera la suspensión dispuesta por la Judicatura, Moreno ofreció una rueda de prensa y dijo que no renunciará. "Si salgo, lo haré por la puerta grande", dijo en la Fiscalía de Pichincha, en Quito.



"Yo cumpliré mi trabajo como lo he hecho desde el 2001, no de ahora; siempre. Así que no me voy a dejar intimidar", añadió Moreno.



En la rueda de prensa, la fiscal subrogante informó que Ernesto Montenegro, uno de los agentes sentenciados por el caso pasos policiales, presentó una denuncia este lunes 19 de marzo en la que revela supuestas presiones para atacarla.



"Él indica que el 14 de marzo, aproximadamente a las 16:30, dos personas de unos 40 años le ofrecieron USD 50 000 y el asesoramiento de un estudio jurídico con el fin de que ponga una denuncia asegurando que Thania Moreno le había obligado a mentir", relató la Fiscal.



A finales del 2016, Montenegro fue condenado a ocho meses de cárcel por el caso pases policiales, bajo la figura de delincuencia organizada. Él admitió los hechos y colaboró con la Fiscalía. Eso le permitió una rebaja de la pena.