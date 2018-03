El Consejo de Seguridad Pública conoció los avances de las investigaciones del secuestro del equipo periodístico de El COMERCIO

La reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado duró cerca de dos horas y media. El ministro del Interior, César Navas, habló brevemente tras la cita que se desarrolló en el Palacio de Gobierno, desde las 12:00 de este miércoles, 28 de marzo del 2018.

El funcionario indicó que en la reunión se trató específicamente la situación de la frontera norte y uno de los puntos que se analizó fue el secuestro de tres colaboradores de Diario EL COMERCIO en Mataje, Esmeraldas.



Aunque Navas no dio detalles del caso, informó que se expuso al presidente, Lenín Moreno, y a los miembros del Consejo, los avances de las investigaciones.



El Ministro del Interior también dijo que se comunicó al Jefe de Estado la necesidad de extender el estado de excepción en los cantones fronterizos de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas. La decisión del Mandatario se conocerá en los próximos minutos.



De igual forma, se prevé que se oficialice la creación de un Consejo de Seguridad Fronteriza. Navas no indicó qué entidades integrarían este ente ni tampoco su función.



Estas declaraciones las hizo ante la prensa, pero no aceptó preguntas de los periodistas.



En la reunión del Consejo de Seguridad Pública también estuvieron el fiscal General, Carlos Baca; y el contralor general, Pablo Celi.