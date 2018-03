Consejo transitorio se reúne a puerta cerrada, sin el presidente Trujillo

Una gripe impidió que Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de transición, participe de la primera reunión de trabajo de la instancia. Los otros seis consejeros mantienen una cita privada en la sala de la Presidencia este miércoles, 7 de marzo del 2018.

Eduardo Mendoza, vicepresidente de la institución, confirmó la ausencia de Trujillo y la razón. Él dirige la reunión. En este encuentro -dijo- continuarán definiendo los detalles de su trabajo, que durará hasta marzo del 2019, cuando los consejeros titulares sean elegidos a través de voto universal.



No tienen un plazo establecido para desarrollar este cronograma de trabajo. "Debemos definir como vamos a actuar para llevar adelante todo el proceso que nos encomendó el pueblo ecuatoriano". Este Consejo tiene la potestad de evaluar a las autoridades de control. Pero, está pendiente un informe jurídico para establer cuántos y cuáles funcionarios entran en su campo de acción.



Además, las autoridades de esta instancia deben definir todavía la modalidad de las reuniones. Mendoza adelantó que serán tres veces a la semana. Pero, todavía no hay claridad sobre si serán públicas para los medios de comunicación y la ciudadanía.



Aunque, Trujillo dijo el martes que habrá un vocero semanal para comunicar las decisiones que se tomen internamente.

Myriam Félix, otra de las consejeras, indicó que es importante que la ciudadanía esté enterada de lo que hace el Consejo, "pero no podemos trabajar con la prensa, porque nos quitaría tiempo. El resumen se los haremos conocer". Añadió, que este Consejo es diferente al anterior y se creará nueva reglamentación para el funcionamiento del Pleno.



La reunión de este miércoles, según Verónica Acosta, una de las nuevas asesoras del Consejo, no es de Pleno. Es decir, que no se tomarán decisiones oficiales. Por lo que todavía no habrá una definición formal sobre la destitución de Carlos Ochoa, titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), que fue notificada por la Contraloría, a inicios de esta semana.