Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana: ‘Pregunten a la ciudadanía si quieren volver a la dedocracia’

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Raquel González, señaló que “quieren llevar a otra cancha que no le compete” al organismo, en relación a los cuestionamientos al proceso para elegir al contralor del Estado, Carlos Pólit, investigado por presunta concusión.

“Tengo la percepción de que se quiere desviar la atención y llevar al Consejo a una cancha que no es. Tenemos atribuciones señaladas en la Ley, pero hay conflictos de intereses o llevar al país al sistema pernicioso de elección a dedo”. González dio una rueda de prensa la mañana de este viernes 9 de junio del 2017 en Guayaquil.



“Quisiera haber escuchado eso cuando aparecían autoridades Contralor y Fiscal de la nada; era una terna que el Presidente decía yo quiero que vaya este, sin importar si era bachiller, sin desmerecer al bachiller. Pero ahora hay procesos instalados, ahora se impugna, se da un examen, hay veedurías…”, añadió.



González defendió los procesos del Consejo de Participación Ciudadana y reiteró que irá a la Asamblea Nacional “las veces que nos llamen” no solo a rendir cuentas sobre el Contralor sino también cómo se eligió “al Fiscal que estamos aplaudiendo”.



En relación al planteamiento de la asambleísta Wilma Andrade (ID) que propone que se convoque a una consulta popular para destituir a todas las autoridades elegidas por el Consejo, González dijo que respeta las posiciones distintas. “Que pregunten a la ciudadanía si quieren volver a la dedocracia y a ese sistema perverso; ahora la ciudadanía denuncia, antes le daba miedo denunciar porque al siguiente día no sabía a donde iba a aparecer”.



El Cpccs mantiene la exhortación al Carlos Pólit para que regrese y rinda cuentas por los supuestos actos de corrupción.



Respecto a la pugna interna en la Contraloría, señaló cada institución tiene sus normativas y que al Consejo solo le corresponde elegir a las autoridades titulares, por lo tanto, no pueden intervenir en el nombramiento del Contralor subrogante.



Pero añadió que en caso de una ausencia definitiva del Contralor tendrían que convocar a un nuevo proceso para nombrar al titular.