Miembros del Cpccs transitorio definirán a qué autoridades evaluarán primero

Los nuevos consejeros fueron ocupando una a una las sillas del salón del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Dejaron libre solamente un lugar; el que estaba a la cabeza de la mesa, para que lo ocupara Julio César Trujillo. Fue un acuerdo tácito entre ellos.

Él encabezó la primera terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Fue designado con la votación más alta en la Asamblea Nacional (105 votos). Y ahora, según sus compañeros, es el más opcionado para presidir el Consejo.



En el primer día después de su designación, cinco de los siete consejeros de transición acudieron a las instalaciones del Cpccs. Se reunieron de manera informal. La sesión de instalación será el próximo martes, al mediodía.



Ese día se elegirá al presidente y al vicepresidente de la institución. Y se delineará su cronograma de trabajo. Ese fue el único anuncio que hizo Trujillo, quien actuó como vocero.



El Consejo Transitorio resultó de la aprobación de la pregunta 3 del referendo del 4 de febrero del 2018. Esta instancia tendrá las mismas atribuciones y obligaciones legales que el Cpccs titular. Pero actuará únicamente hasta que el nuevo órgano se elija en las urnas, en marzo del próximo año.



Tiene la potestad de evaluar a las autoridades electas por el Consejo de Participación. Y, de ser el caso, destituirlas. Hay 16 autoridades nacionales de control y transparencia que deberán ser evaluadas hasta septiembre próximo.



Una de las primeras acciones del Consejo Transitorio será crear un reglamento de evaluación. También, definir un cronograma, esto es, a quiénes evaluará primero.



Luis Macas, uno de los nuevos consejeros, considera que se debe empezar por las autoridades de control de los bienes públicos y de la corrupción en el ámbito penal, es decir, al fiscal Carlos Baca Mancheno y al contralor Pablo Celi.



Tras ocho minutos posando ante las cámaras de los medios de comunicación. Trujillo, Macas, Luis Hernández, Eduardo Mendoza y Myriam Félix caminaron desde el Pleno hasta el despacho de la Presidencia. No acudieron Xavier Zavala y Pablo Dávila, ya que no fue una actividad oficial.



En el despacho los esperaba la titular saliente, Raquel González. Tras 10 minutos de conversación acordaron reunirse el martes, 6 de marzo, para empezar el proceso de transición. Los nuevos funcionarios recibirán la información en materia de participación ciudadana, lucha contra la corrupción y designación de autoridades.



El espacio del quinto piso del edificio del Cpccs lució lleno en la primera aparición de los consejeros. Junto a ellos llegaron unas 30 personas. La mayoría, miembros de organizaciones indígenas que acompañaron a Macas.



También estuvieron varios actores políticos. Ellos no tienen ningún cargo oficial como asesores o como parte de los despachos de los nuevos consejeros. Pero los acompañan de manera extraoficial.

Junto a Trujillo -por ejemplo- estuvo Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep). Él dijo que era parte de una comisión de amigos del funcionario, que lo está ayudando en la posesión de su nuevo cargo.



Con Macas, en cambio, llegaron Carlos Figueroa, exsecretario de la Federación Médica Ecuatoriana, y Fausto Camacho, exintegrante del Consejo Nacional Electoral (CNE). Él último, incluso, acompañó al líder indígena a una reunión posterior que tuvo con otros dirigentes de la Conaie.



La contratación de personal y el tema administrativo del Cpccs será otro de los retos para las nuevas autoridades. Varios funcionarios del nivel directivo y de coordinación tienen contrato de libre remoción y fueron nombrados por la administración anterior. Algunos, en los últimos días.



Hasta el 1 de marzo, no se sabía qué iba a pasar con sus puestos. Varios planean poner su cargo a disposición, para que sea el nuevo Presidente quien decida si se quedan o son reemplazados con personas de su confianza. Los funcionarios de carrera, en cambio, continuaron con sus actividades normales. La recepción de trámites ciudadanos y otros servicios funcionaron con regularidad.



Los consejeros llegaron al edificio, en el centro de la capital, al mediodía. Fueron directamente desde la Asamblea. el 1 de marzo, el Pleno del Legislativo posesionó a Macas y a Myriam Félix. Ellos no estuvieron la noche del miércoles, cuando fueron posesionados los otros cinco funcionarios.



Félix explicó que no viajó a Quito porque no se esperaba la designación. Ella era la segunda de la séptima terna. Pero al final, Jimmy Candell (BIN) la mocionó y su elección se dio con 99 votos afirmativos.

Reacciones de la sociedad civil ante miembrosa del Cpccs



1. Comité Empresarial

Comunicado público



“Observamos con esperanza la conformación y futura actuación del Consejo para recuperar la institucionalidad, fortalecer los mecanismos de control y combatir la corrupción, elementos sustanciales para el desarrollo”.



2. Daniel Vásconez

Presidente de la Feupe



“El promedio de edad de los escogidos para el Consejo Transitorio de Participación pasa los 50 años. ¿Dónde está el discurso del Gobierno de que los jóvenes podemos estar en la política? (...) No abren los espacios”.

3. Carlos Yaku Pérez

Presidente de Ecuarunari

​

“La designación del nuevo Consejo Transitorio de Participación nos abriga una nueva esperanza de que pueda haber un cambio, una oxigenación. Hay que darles todo el apoyo de todos los sectores a los consejeros”.



4. Solanda Goyes

Nosotras por la Democracia

​

“No hay paridad en la conformación y la posibilidad de que existan dos mujeres la redujeron. Aun así, este Consejo es sustantivamente mejor que el anterior, en el pasado entraba solamente gente afín al Gobierno”.

5. Ramiro García

Colegio de Abogados

​

“Es inadecuado que no se respetó la paridad de género. Una sola mujer en el Consejo habla del irrespetó al principio. Pero es una puerta a una institucionalidad donde los controles no dependan de una fuerza política”.



6. Mesías Tatamuez

Dirigente de la Cedocut



“Se ha nombrado a gente honorable. Y esperamos que el Gobierno les dé todo el soporte. Yo no voy a creer que ellos van a cambiar el Ecuador. El país va a cambiar cuando el Gobierno tenga una decisión de hacerlo”.