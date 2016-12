Conmoción en Brasil por el asesinato de un hombre que defendió a un miembro de la comunidad LGBT

El asesinato a golpes de un hombre que la noche del domingo 25 de diciembre defendió a un travesti de dos agresores causó indignación en Brasil, un país que exhibe altos niveles de violencia y de crímenes contra homosexuales.

El vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, de 54 años, trabajaba en la estación Don Pedro II del metro de Sao Paulo cuando percibió una discusión que, según relatos, se inició cuando un travesti que vivía en la calle criticó a los dos hombres porque estaban orinando en las macetas de los alrededores del subterráneo.



“El señor Ruas intentó ayudar y fue masacrado cobardemente hasta la muerte. Una escena triste, pero estamos trabajando mucho para poder detenerlos (a los agresores)”, declaró el delegado de la policía civil Oswaldo Nico Gonçalves, citado por el portal de noticias G1.



Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a los dos hombres golpeando con puños y patadas al vendedor ambulante dentro de la misma estación, donde había intentado refugiarse. Funcionarios del metro lo llevaron a un hospital pero no resistió.



Los agresores ya fueron identificados y son buscados por la policía. Este martes el delegado policial, que conversó con las familias de los dos hombres, declaró que uno de los agresores estaba “muy nervioso” esa noche de domingo porque “había descubierto una infidelidad de su esposa”.



El abogado de los agresores dijo al diario Folha de Sao Paulo que los hombres no se entregarían por ahora a la policía y que no se trataba de un crimen homofóbico, porque la pelea empezó antes cuando a uno de ellos le robaron el teléfono celular afuera del metro.



El crimen fue muy comentado en la prensa brasileña y desató una ola de rechazo en las redes sociales, que convocaron a una protesta este viernes en la misma estación del metro “en memoria de Luiz Carlos Ruas” y en contra de la intolerancia.



El Grupo Gay de Bahía, que elabora estadísticas sobre violencia contra la población LGBT hace más de treinta años, señala que 165 gays, travestis y lesbianas fueron asesinados en Brasil entre enero y julio de 2016.