Conjuntivitis provoca escasez de colirios en farmacias de Guayaquil

Los 29 627 casos de conjuntivitis registrados en lo que va del año en las provincias de la Costa, principalmente en Guayas y Manabí, provocaron en Guayaquil escasez de colirios, las medicinas para tratar la enfermedad contagiosa que afecta a la visión.

La mañana de este sábado 24 de febrero en la farmacia Sebicarp, en el centro de Guayaquil, no contaban con ninguna de las medicinas recetadas para combatir la infección bacteriana con inflamación de ojos. Y comercializaban solo una suspensión oftalmológica que sirve como agente preventivo de las infecciones oculares.



“Los casos han comenzado a disminuir, la semana pasada teníamos hasta 100 clientes por día buscando estas medicinas. Tenemos agotado Decadrón, Oftalmogenta y Biogenta, solo estamos vendiendo Poentobral Plus, que es más preventivo”, indicó Alejadro Guajala, dependiente de la farmacia Sebicarp.



En la farmacia La Primera, en la zona de las distribuidoras farmacéuticas del centro de la ciudad, sufrieron también desabastecimiento pero se han reabastecido y cuentan con la mayoría de suspensiones recetadas para la conjuntivitis, indicó Jorge Chávez, vendedor de la farmacia.



Allí coinciden en que el número de clientes en busca de medicina para los ojos ha remitido, pues llegaron a atender varios centenares de clientes por día, con el pico mayor de demanda hace siete días, tras el feriado de carnaval.



La ministra de Salud, Verónica Espinosa, informó en un recorrido por Guayaquil, que hasta el jueves 22 de febrero se habían contabilizado 15 440 atenciones de casos por conjuntivitis por parte del Ministerio de Salud Pública y 14 187 casos atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



La Ministra informó que el Sistema Nacional de Salud mantiene activos todos los mecanismos de alarma, para atender el número de casos incrementados. Agregó que se verifica el abastecimiento de medicamentos y no descartó una posible redistribución de stock con las farmacias privadas a fin de que no escaseen en ciertos lugares.