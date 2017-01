Congresistas demócratas protestaron contra orden de migración de Trump

Representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos junto a cientos de personas protestaron hoy (30 de enero del 2017) enWashington frente a la Corte Suprema contra la orden ejecutiva que restringe la entrada de refugiados al país.

"Esta orden es contra todos los que creemos en Estados Unidos", dijo ChuckSchumer, el líder de la fracción demócrata en el Senado. Estados Unidos fue en el pasado un"faro" para los oprimidos de todo el mundo, subrayó. Schumer calificó el decreto de Trump como "inhumano". "Pelearmos con todo lo que tenemos", agregó.



También Nancy Pelosi, jefa de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, se sumó a las críticas al calificar de "inconstitucional y moral" la orden de Trump contra los refugiados.



Poco antes, la actual fiscal general del país, Sally Yates, afirmó que el Departamento de Justicia no defenderá la orden ejecutiva de Trump. "Mientras siga estando en el cargo, el departamento no presentará argumentos para la defensa de la orden ejecutiva", dijo en un comunicado Yates, quien fue nombrada por el ex presidente Barack Obama.



Trump le había pedido a Yates, que se desempeñaba como fiscal general adjunta, que actuara como fiscal general durante la transición de Gobierno.



Se espera que sea reemplazada por el senador Jeff Sessions, que espera su confirmación por parte del Senado.



Yates agregó que no está convencida de que la medida sea legal."Soy responsable de asegurar que las posiciones que tomamos en la corte sean consistentes con la obligación solemne de esta institución de buscar justicia y defender lo que es correcto", expresó.