EE.UU.: Confirman a Mike Pompeo al frente de la CIA y avanza designación de Rex Tillerson

El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes, 23 de enero, al republicano Mike Pompeo como director de la CIA, mientras que la designación de Rex Tillerson al frente de la diplomacia del país fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

Pompeo, de 53 años, que integra la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se convierte en el tercero de los designados por el presidente Donald Trump para integrar su gabinete.



El secretario de Defensa, James Mattis, y el de Seguridad Interior, John Kelly, asumieron el viernes, 20 de enero, día en que Trump tomó posesión del gobierno.



El Senado, de mayoría republicana, aprobó la designación de Pompeo, veterano del ejército, al frente de la CIA por 66 votos contra 32, con un significativo apoyo demócrata debido a su conocimiento en materia de inteligencia.



En tanto, tras la aprobación por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la nominación del empresario Rex Tillerson como futuro secretario de Estado, el plenario de la Cámara alta deberá confirmarlo o no en el cargo una vez que le llegue el expediente.



El nombramiento de Tillerson fue aprobado por 11 votos contra 10, reflejando a la perfección el equilibrio de fuerzas entre republicanos y demócratas.



Por el momento no fue definida una fecha para la votación del nombramiento de Tillerson en el pleno del Senado.



Dos influyentes senadores republicanos -Marco Rubio y John McCain- habían expresado serias dudas sobre las calificaciones de Tillerson para el cargo, en especial su larga y estrecha relación con el líder ruso Vladimir Putin.



Sin embargo, a última hora los dos decidieron apoyar a Tillerson, sellando así el apoyo de la Comisión.



“Si tenemos en cuenta la incertidumbre que existe en nuestro país y en el extranjero sobre nuestra política extranjera, retrasar inútilmente la confirmación o mancharla con controversias no ayudaría a los intereses nacionales”, dijo Rubio al justificar su voto.



El Departamento de Estado se encuentra actualmente bajo el mando el diplomático Thomas Shannon, quien sirvió durante el gobierno de Obama como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos.



John Kerry, quien tuvo en sus manos la diplomacia estadounidense durante los últimos cuatro años, renunció el pasado jueves y dejó el cargo a Shannon.