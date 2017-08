Conductores de Hablando Jugadas reciben el apoyo de su audiencia

Los conductores del programa Hablando Jugadas, de la Radio Redonda, hicieron un llamado a sus radioescuchas para recaudar dinero y pagar una nueva multa con la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom).

Hasta las 13:00 de este 10 de agosto del 2017 ya habían recaudado unos USD 2 000 según confirmó Aurelio Dávila, uno de los cuatro radiodifusores involucrados en este caso.



“Hace diez meses la Supercom nos abrió un expediente por contar el 'affair' que tuvo Antonio Valencia. Dijimos que él contrató los servicios de una chica y pasó la noche con ella. Al señor (Carlos) Ochoa no le gustó y nos abrió un expediente, nos juzgó y nos puso una multa de diez salarios mínimos vitales, es decir USD 3 360”, dijo Dávila este mediodía afuera del edificio donde funciona la radio, en la Av. de Los Shirys, frente al parque La Carolina, en el norte de Quito. A esa hora unas 20 personas, desde la vereda, observaban lo que ocurría.



Luis Baldeón, Jerónimo Meneses y Enrique Vivanco, junto con Dávila, apelaron esa sanción en dos ocasiones hasta que fueron notificados hace tres semanas que debían pagar con intereses cerca de USD 4 000.



“Esta última multa paga la gente que está de acuerdo con nuestra forma de conversar en la radio. Las otras 11 multas las pagamos nosotros, pero esta nos ayuda la audiencia que está de acuerdo con nosotros”, añadió el también estadístico de fútbol.

Aurelio Dávila junto a Enrique Vivanco en la av. De los Shyris el jueves 10 de agosto de 2017 hicieron un llamado a sus radioescuchas para recaudar dinero y pagar una nueva multa con la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom). Foto: Carlos A. Rojas/ EL COMERCIO

Durante la mañana han llegado cientos de personas. Vivanco, de 40 años, confirmó que un Asambleísta contribuyó con USD 100 y que otra señora, por ejemplo, les dio USD 15 en monedas de un centavo.



Los radiodifusores estaban contentos por el respaldo de las personas que se han acercado a colocar una moneda o un billete en un tarro blanco de plástico, de aquellos grandes que contienen pintura, que hace las veces de alcancía. Las palabras de apoyo y las fotografías tampoco han faltado durante la jornada.



Estos comunicadores aseguran que tres o cuatro de las multas fueron justas y que las ‘pagaron en silencio’, pero que las otras no. Por eso han realizado protestas como la de octubre del 2016 en la que fueron en calzoncillos a la Supercom. “Allí empezamos nuestra protesta” recordó Dávila. “Es un perjuicio para el pobre conductor de radio que, en este país, es una profesión difícil, donde uno está recién empezando a ser apreciado después de 20 años al aire. Es increíble que nos quieran censurar de temas como esos”, se quejó Vivanco.



Por las once multas anteriores ya han pagado más de USD 40000, según indicaron.



Esta iniciativa se mantendrá has las 19:00 en los exteriores de la radio.



Santiago Taco, un técnico eléctrico, aprovechó su momento para almorzar para contribuir con USD 5. "Vine y les colaboré porque siempre los escucho, porque son chéveres", dijo.