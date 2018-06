Conductor de Tesla fallecido no tenía manos en el volante, según autoridades

LEA TAMBIÉN

El conductor de un vehículo Tesla semiautomático que falleció el pasado marzo en California no tenía las manos en el volante en los 6 segundos previos a la colisión pese a los avisos emitidos por el auto, determinó hoy, jueves 7 de juinio, el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. (NTSB, en inglés).

Walter Huang falleció el 23 de marzo después de que el SUV Model X que conducía por la autopista 101, cerca de Mountain View, colisionase con una barrera y fuese golpeado por otros dos vehículos.



La NTSB explicó en un informe preliminar que el conductor, de 38 años, recibió dos alertas visuales y una auditiva para que colocara sus manos en el volante durante el viaje, pero no lo hizo.



Además, indicó que Huang recibió advertencias para que volviera a poner sus manos sobre el volante más de 15 minutos antes del accidente.



En el minuto anterior a la colisión, agarró el volante un total de 34 segundos, pero no en los últimos seis antes de chocar.



El informe también destaca que el vehículo aceleró de 99 kilómetros por hora a casi 114 kilómetros por hora en los tres segundos previos al accidente, por encima de la velocidad de 105 Kilómetros por hora permitidos.



Teslas Autopilot es un sistema de asistencia al conductor que maneja algunas tareas de conducción y que permite que el piloto retire las manos del volante en algún momento.



Sin embargo, la compañía sostiene que los conductores deben manejar el volante cuando usan el sistema.



Una semana después del siniestro, el fabricante estadounidense aseguró que el piloto automático del vehículo estaba activado en los momentos previos de la colisión y que no se detectaron las manos del conductor sobre el volante en los seis segundos anteriores al choque.



"El accidente sucedió en un día despejado con (...) visibilidad, lo que significa que la única forma en la que pudo ocurrir es que el señor Huang no estuviese prestando atención a la carretera, pese a que el vehículo le hiciese varias advertencias para que la prestara", señaló entonces en un comunicado un portavoz de Tesla.



Después del accidente, la familia del fallecido contrató a un equipo legal con el propósito de demandar a Tesla al considerar que su sistema no funciona apropiadamente.