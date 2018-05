Condado Miami-Dade aprueba construir el mayor centro comercial de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

La junta del Condado Miami-Dade aprobó hoy, jueves 17 de mayo, la construcción del que será el mayor centro comercial de EE.UU. Se trata de un proyecto de USD 4 000 millones y que espera generar unos 14 000 empleos permanentes.

Tras una sesión de siete horas, el centro comercial y parque de atracciones American Dream Miami, que se levantará en el noroeste del citado condado, obtuvo luz verde para su desarrollo tras conseguir once votos a favor y el único voto en contra de la comisionada Daniella Levine Cava, que alegó preocupaciones ambientales.



Los promotores del proyecto, la canadiense Triple Five, señalan que el complejo, que se extenderá sobre un terreno de 200 acres (más de 809 000 metros cuadrados), atraerá unos 30 millones de visitantes anuales y generará unos 14000 puestos de trabajo permanentes.



En sus 6,2 millones de pies cuadrados (unos 576.000 metros cuadrados) de espacio comercial habrá un parque de atracciones de 370 000 pies cuadrados (34 000 metros cuadrados), así como una pista de esquí cubierta, un lago con atracciones submarinas, esquí acuáticos y paseos en yate o góndola, además de tiendas y restaurantes.



El American Dream Miami, que albergará un hotel de 2 000 habitaciones, ha sido calificado como un motor para la economía local, como lo ha señalado el alcalde de este condado, Carlos Giménez, quien ha destacado que el complejo constituirá una alternativa a los parques temáticos de Orlando, en el centro del estado.

El proyecto ha merecido el rechazo de muchos residentes y organizaciones ambientalistas por su cercanía a una zona protegida como es el Parque de los Everglades, además de preocupaciones por el previsible ingente tráfico de vehículos en la zona y sobre la carretera interestatal I-75, con la que el complejo colindará.



El vecino condado Broward ha descalificado el estudio sobre el efecto del incremento del tráfico de vehículos, según el cual la mayoría del transporte discurrirá por autopistas, y ha amenazado con entablar una demanda a los promotores inmobiliarios si no establecen pasos para reducir la congestión que se prevé genere el complejo.



La canadiense Triple Five es propietaria del Mall of America de Minesota, considerado el más grande en el país en número de tiendas y superficie total, y que se espera sea superado por el futuro centro comercial de Miami-Dade.