10 concursos, pendientes en el Consejo de Participación Transitorio

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio tendrá presencia e injerencia en todas las etapas de los concursos de designación de autoridades de control.

Tanto en los procesos que se realizan a través de concursos públicos como con ternas enviadas por el Ejecutivo, los consejeros tendrán delegados.



Así lo establece el Mandato aprobado por la entidad para las selecciones, y se conformarán comisiones técnicas para que lleven esos procesos.



Actualmente hay 10 nombramientos pendientes y seis deben realizarse a través de concursos. Estos serán únicamente de méritos. La fase de oposición, es decir las pruebas escritas de conocimientos, se eliminaron del reglamento.



Las comisiones para estos casos tendrán cinco integrantes. Un veedor, dos comisionados ciudadanos y dos delegados del Pleno del Cpccs.



En el caso de los cuatro nombramientos por ternas que están pendientes, en cambio, las comisiones se integrarán únicamente por tres delegados del Pleno y un veedor. En ambos casos, los veedores no tendrán voto en las decisiones.



Las comisiones se encargarán de: vigilar la transparencia, revisar el cumplimiento de requisitos, valorar los méritos de los candidatos y elaborar un informe de recomendación para la selección.



Las postulaciones para veedores, comisionados ciudadanos y para autoridades serán presentadas por organizaciones de trabajadores, empresarios, academia, colegios profesionales o sociedad civil. Estas agrupaciones deben tener al menos cinco años de vida.



Los candidatos para autoridades también pueden provenir de la ciudadanía en general. Pero para inscribirse requerirán del apoyo de al menos tres de las mismas organizaciones antes consideradas.



Esta semana, de acuerdo con la planificación del Consejo Transitorio, se empezarán los concursos, una vez que concluyeron preparativos como la contratación del personal y el adecentamiento de las oficinas.



Según el presupuesto de la entidad, se gastarán USD 1,1 millones en la elección de autoridades. De este monto, USD 973 952 se destinarán a dietas (pagos) de los comisionados y a la adquisición de estaciones de trabajo para oficina y sillas.



Uno de los primeros nombramientos será el de la Supercom. Aunque el Ejecutivo planteó la eliminación de la entidad, Andrés Michelena, titular de la Secom, informó que el Gobierno enviará en los próximos días una terna al Consejo.



Ese funcionario se encargará de liquidar a la entidad y revisará los casos que tramitó la Supercom. También tendrá la potestad de anular los actos administrativos en contra de los medios de comunicación.



En el Mandato aprobado se establecen los requisitos para las personas que quieran integrar el banco de veedores y comisionados. En el caso de los veedores, deben ser personas con título de bachiller. No pueden ser trabajadores de las instituciones que dependen del Cpccs. No deben adeudar más de dos pensiones alimenticias.



Y en el caso de los comisionados se requiere preparación académica de tercer nivel. Acreditar probidad en el manejo de fondos públicos o eficiencia en la función del sector privado. También que no mantenga contratos con el Estado.



Además, se puso un impedimento para los exfuncionarios del correísmo y a los actuales miembros del gobierno de Lenín Moreno. Se indica que los comisionados ciudadanos no debieron ejercer cargos de libre nombramiento y remoción (nivel jerárquico superior), en los últimos 10 años.



Para los dos casos se prohíbe que sean parte de partidos y movimientos políticos y que ya hayan ejercido los cargos de veedor o comisionado en procesos llevados por anteriores administraciones del Cpccs. Tampoco que tengan relaciones legales y de consanguinidad con autoridades electas y funcionarios de alto nivel.



Los delegados del Pleno no deben cumplir ningún tipo de requisitos o evitar alguna inha­bilidad. Los consejeros pueden nombrar a personas de su confianza para integrar las comisiones técnicas, con voz y voto para elegir.

En el reglamento tampoco se establecen requisitos para los candidatos a autoridades de las entidades de control. Solo se menciona que los integrantes del Pleno los definirán en cada caso, tomando en cuenta los parámetros de especialidad y legalidad.