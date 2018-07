150 artistas brillaron en ‘The Beatles Sinfónico’, donde hubo un homenaje para Efraín, Paúl y Javier

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘The Beatles Sinfónico’ fue un concierto cargado de arte musical y emociones encontradas. Los ecuatorianos Francisco Terán, Sergio Sacoto, Israel Brito, John Peter, Alexandra Cabanilla, Anabel Naranjo y Guillermo Cepeda cantaron como solistas y en grupo, junto con alrededor de 150 músicos, entre estudiantes de la Fundación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (Fosje) e integrantes de la Orquesta de Colores, del Coro Infanto Juvenil Fosje, el grupo de rock 'The Pickles' y el Coro Mutualista Pichincha. Dirigidos por el maestro Patricio Aizaga, se presentaron la noche del sábado 30 de junio del 2018, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito.

Se reunieron para rendir un tributo a Los Beatles, la agrupación inglesa más exitosa y alabada durante la década de 1960. En cada tema, las voces se entrelazaban con los sonidos de los instrumentos musicales que los niños y jóvenes sostenían como si se tratase de un objeto frágil. Los diversos timbres de voz y las letras de las canciones pusieron de pie a decenas de asistentes alegres, mientras que a otros le provocó nostalgia y hasta les arrancó lágrimas.

Sacoto, Naranjo, Terán, Brito, Cabanilla y Peter aparecieron sobre el escenario para interpretar Imagine. Con ese tema, los músicos rendieron homenaje a un pequeño músico de la Fosje que falleció en junio y a los integrantes del equipo periodístico de diario EL COMERCIO. Foto: API



Sucedió en la segunda parte del programa, tras 10 minutos de descanso. Sacoto, Naranjo, Terán, Brito, Cabanilla y Peter aparecieron sobre el escenario para interpretar Imagine. Seleccionaron ese tema para rendir homenaje a un pequeño músico de la Fosje que falleció en junio y también a Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, los tres integrantes del equipo periodístico secuestrado el 26 de marzo último en Mataje y asesinado dos semanas después por actores armados en la frontera entre Ecuador y Colombia.

Imagine, la inmortal canción de John Lennon, fue dedicada a la memoria de Paúl, Javier y Efraín, periodistas asesinados en la frontera con Colombia, durante el concierto #BeatlesSinfónico, el sábado en Quito. pic.twitter.com/scCxdHNJhz — Periodismo en buseta (@relicheandres) 1 de julio de 2018

Los cantantes ecuatorianos Francisco Terán, Sergio Sacoto, Israel Brito, John Peter, Alexandra Cabanilla, Anabel Naranjo y Guillermo Cepeda cantaron como solistas y en grupo, junto con alrededor de 150 músicos, entre estudiantes de la Fundación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (Fosje), en el concierto 'The Beatles Sinfónico'. Foto: API



Los asistentes, que coparon todas las sillas del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, aplaudieron a los músicos, mientras las fotos de los cuatro se proyectaban en pantallas gigantes ante la mirada del conmovido público.

Estudiantes de la Fundación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (Fosje) e integrantes de la Orquesta de Colores, del Coro Infanto Juvenil Fosje, el grupo de rock 'The Pickles' y el Coro Mutualista Pichincha fueron dirigidos por el maestro Patricio Aizaga, en el concierto que rindió homenaje a la banda inglesa. Foto: API



El concierto fue un recorrido por temas como Blackbird y Obladi Oblada, Oh Darling, Penny Love. La interpretación continuó con un mosaico de Do you want to know a secret, If I fell, And I lover her, All my loving y Can’t buy me love. El show siguió con Get back, Let it be, The fool on the hill, Rocky Rascoon, Michelle y Yesterday.

Los temas clásicos de The Beatles conmovieron a los asistentes del show, presentado el 30 de junio en la Casa de la Cultura. Foto: API



Tras el intermedio sonaron también Something, I want you, Because. Los asistentes se ‘encendieron’ cuando Sergio Sacoto pidió al público corear Yellow Submarine. La jornada cerró con Hey Jude. Los aplausos sonaron por alrededor de cinco minutos. Tras la acogida del público, se espera una nueva presentación.