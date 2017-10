Concesiones mineras inspeccionadas en Zaruma y Portovelo no cumplen con permisos, según Ministro del Interior

Ninguna de las concesiones mineras, ubicadas en las 958 hectáreas que delimitó el estado de excepción para Zaruma y Portovelo (El Oro) e inspeccionadas hasta ahora, cumple con todos los permisos para su operación.

El ministro del Interior, César Navas, lo anunció este martes 17 de octubre del 2017 durante un informe de evaluación al cumplirse 33 días del estado de excepción en estos cantones, debido a los daños causados por trabajos de minería ilegal. “Unas tenían los permisos de concesión, pero no tenían los permisos que otorgan la Senagua (Secretaría Nacional del Agua) o del Ministerio del Ambiente”, explicó Navas.



El Ministro indicó que el presidente Lenín Moreno dispuso otorgar un plazo de tres meses para que las concesiones “que no influyen o que sus labores mineras no apuntan hacia la zona de Zaruma” regularicen sus permisos.



“Pero aquí prima el valor mayor que es el bienestar de la población, sobre todo en ámbitos de seguridad. Hubo que hacer ciertos análisis para poder determinar en qué concesiones se podrá levantar esta medida y dar los tres meses de prórroga para otorgar los permisos”, dijo Navas.



Desde el 18 de septiembre, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que es parte del Ministerio de Minería, informó que se inspeccionarían 47 áreas mineras. Sus actividades fueron paralizadas para verificar que no tengan conexión con el casco urbano de Zaruma, vulnerable a hundimientos a causa de internaciones ilegales.



Este martes, la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, dijo que se ha levantado información de 16 concesiones mineras y se determinó que 14 de estas no influyen en la zona de Zaruma. “Son estas 14 concesiones las que serán reaperturadas, con la condición de que se regularicen todos los permisos en el lapso de 90 días, ya que ninguna concesión tiene permisos en su totalidad”, recalcó Illescas.



Desde ayer (16 de octubre) Arcom comenzó el levantamiento de los sellos de prohibición que colocaron hace un mes. El cierre de las minas generó varias manifestaciones de reclamo.



La Cámara de Pequeña Minería de Portovelo se reunió con el ministro Navas y pidió la reapertura de todas las concesiones. Según indicaron, por ahora solo volvieron a trabajar las del sur del cantón, no así las del centro y norte.



“No entrañamos ningún peligro a la zona de exclusión de Zaruma, no es posible que continuemos sin trabajo, es insoportable… Estamos cinco semanas sin trabajo y sin comida al borde del estallido social”, cita una carta emitida por un comité de veeduría ciudadana de Portovelo.



A través de las redes sociales, el Ministerio de Minería informó que “las concesiones que cumplan todos los requisitos están habilitadas para realizar actividades mineras”. Y que “se suspenderá o revocará el derecho minero a quienes cometan delitos ambientales”.



El Gobierno emitió dos decretos para atender la emergencia en Zaruma. A inicios de este año, un socavón generado por trabajos de minería ilegal carcomió las bases de la escuela La Inmaculada. Toda la edificación tuvo que ser derrocada por seguridad.



En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero y Metalúrgico (Inigemm) avanza con el relleno del enorme cono de colapso. En total requerirá 9 000 metros cúbicos de grava de 15 centímetros de diámetro.



Esta tarde, el ministro Navas caminó sobre la zona donde se extendía una especia de cráter, en pleno centro histórico del cantón. Alrededor aún se observan algunas de las paredes que quedaron de la centenaria escuela.