Concesionarias creen que la entrada para comprar un auto podría subir

Los bancos tendrán que replantear sus estrategias en el segmento de crédito destinado a la compra de autos. Una resolución de la Junta Monetaria y Financiera, aprobada en abrilde 2017 y publicada estos días, subió el monto de garantía para este tipo de préstamos.

La norma fija que “los créditos de consumo ordinario deberán mantener, al menos, una garantía real equivalente al 150% del monto de la deuda”. Con la resolución, si una persona busca, por ejemplo, un préstamo para adquirir un vehículo por USD 10 000, la persona deberá presentar garantías por USD 15 000.



Actualmente, el 70% del valor de un vehículo se cubre con financiamiento bancario, según David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae).

Para Julio José Prado, la norma repercutirá directamente en el volumen de crédito que otorgan los bancos. “Cuando las casas comerciales o las personas vayan a hacer un préstamo no van a tener esa garantía”, mencionó.



Ante esta norma, la banca analiza ajustes. José Antonio Costa, vicepresidente de Produbanco, cree que el efecto en el mercado será un aumento en el monto de entrada que aporta el cliente para la compra de un auto. “Si antes el cliente debía poner el 25% de entrada, ahora va a tocar ajustar esa entrada. El nuevo comprador ya no tendrá que dar el 25% sino casi el 50%”.



Según Costa, esta medida se aplicará a partir de junio, una vez que la resolución se publique en el Registro Oficial.

La situación preocupa a clientes como Franklin Aguilar, quien para este 2017 tenía previsto obtener un crédito para comprar un vehículo. “No todos estamos en la capacidad de adquirir un auto con mayor entrada. Yo no cuento con los recursos”.



La resolución también tomó por sorpresa a las concesionarias. Iván García, gerente regional de Autobahn, dijo que el tema “complica” al sector. En su caso vendió alrededor de 500 unidades el 2016, pero con este cambio prevé una reducción del 20% en sus ventas para el 2017.



Según García, en las próximas semanas será necesario gestionar una reunión con representantes del Gobierno para tratar el tema.

Además, la resolución estableció un nivel mayor de patrimonio técnico que debe tener la banca por los préstamos para adquirir vehículos.



Por ejemplo, dijo Prado, antes, por cada dólar que prestaba el banco para la compra de un vehículo debía guardar un dólar. Hoy, con esta resolución, es el doble.



Para el titular de la Asobanca, la medida intenta evitar un desequilibrio en la balanza comercial del país. “Existe preocupación (del Régimen) por la eliminación de salvaguardias. La economía se está reactivando y eso generaría que las importaciones aumenten”.