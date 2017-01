Concertación insta a candidatos a la asamblea por Tungurahua que presenten una declaración juramentada

A través de una rueda de prensa el Movimiento Concertación planteó hoy, miércoles 11 de enero del 2017, que todos los candidatos a asambleístas nacionales, provinciales o al Parlamento Andino, que sean de Tungurahua, presenten una declaración juramentada. El objetivo es conocer si están o no involucrados en los supuestos casos de corrupción con Odebrecht.

Eso en referencia a las declaraciones efectuadas por el presidente de la República, Rafael Correa, vía redes sociales donde habría declarado que un candidato de esta provincia estaba involucrado en este tema.



Carlos Villacreses, presidente del Movimiento Concertación en Tungurahua, explicó que esperan que todos los movimientos y partidos políticos de Tungurahua ya sea de oposición o del oficialismo presenten esa declaración.



“Lo que buscamos es que den muestras de honestidad e integridad para representar a una provincia que ha sido su característica de tener gente honesta”, aseguró Villacreses.



Contó que se conoce que no van a revelarse nombres ya que la persona que está involucrada tiene inmunidad. “Al momento se desconoce quiénes son. Tal vez con esto se quiere desviar la atención del Gobierno, pero seguiremos atentos, no importa de la bandera política que venga, si es corrupto tendrá que pagar”.



También asistió César Montúfar, director Nacional de Concertación, Ángel Polibio Chávez, candidato por Tungurahua y otros aspirantes a la Asamblea.



Montúfar indicó que es una obligación moral que los candidatos de Concertación por Tungurahua presenten esta declaración juramentada. La acción se cumplirá el próximo martes. “Esperamos que todos los candidatos principales y suplentes lo hagan, porque la gente tiene derecho a saber por quiénes votará y que están limpios y no tienen rabo de paja”.