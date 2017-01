El Concejo Metropolitano 'celebra' la salida de Odebrecht del Metro

En la sesión extraordinaria que se realizó este 4 de enero de 2017 en el Concejo Metropolitano, para tratar sobre la situación de Odebrecht en el proyecto Metro de Quito, hubo una coincidencia entre los diversos puntos de vista.

Los ediles del bloque aliado al alcalde Mauricio Rodas, los del movimiento oficialista Alianza País e independientes se mostraron conformes con la gestión iniciada por la empresa brasileña Odebrecht para salir del consorcio Acciona-Odebrecht, encargado de la construcción de la fase dos del Metro, que incluye un túnel de 22,6 kilómetros y 13 estaciones.



Tras el informe presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre del 2016, en el que se señala que Odebrecht habría entregado supuestos sobornos a funcionarios del Gobierno de Ecuador, los ediles manifestaron sentir "alegría" de que esta empresa haya solicitado salir de este proyecto emblemático de la ciudad.



Mauricio Anderson, gerente de la Empresa Metro de Quito, quien hizo este 4 de enero en el Concejo un recuento de este proyecto, desde que se presentaron los estudios definitivos del Metro en agosto del 2012 hasta el último informe remitido por la Contraloria General del Estado el pasado 27 de diciembre, puntualizó que la solicitud de Odebrecht para tramitar el cese de sus derechos y acciones del proyecto Metro a la empresa española Acciona se hizo en septiembre del 2016.



Esta figura era posible según el contrato, por esto se procedió a solicitar a los organismos multilaterales que financian este proyecto la no objeción (aprobación) para que esta salida se concrete. Hasta la fecha no hay un pronunciamiento, sin embargo se estima que este procedimiento no tendrá incidencia sobre la obra, costos ni plazos, sostuvo el alcalde Rodas.



Por su parte Luisa Maldonado, concejala de Alianza País, expresó que se alegra por la salida de Odebrecht. "No es justo han causado daño en el país".



Daniela Chacón, concejala independiente, se pronunció en el misma línea. Además agregó que el Cabildo debe dar apertura para que se realicen las investigaciones y se determinen posibles responsabilidades, a propósito del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ante esto, el Burgomaestre reiteró su posición de dar facilidades a las instituciones del Estado como la Contraloría o la Fiscalia, a propósito del pedido del bloque de Alianza País que solicitó investigar la participación de Odebrecht desde 1987 hasta el 2017. "Esto es positivo", señaló Rodas y enfatizó que lo realizado en su administración, en relación al Metro, ha sido transparente.

En esta sesión que duró alrededor de cinco horas los concejales solicitaron también hacer público el contrato firmado con el consorcio Acciona-Odebrecht.