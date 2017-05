El Concejo Metropolitano analiza alza de pasajes en 9 sistemas

El debate sobre la revisión de las tarifas en el transporte público masivo se retoma en el Distrito Metropolitano.

A 44 días de que concluya el plan que permite entregar compensaciones económicas a los transportistas urbanos, la Comisión de Movilidad analiza una propuesta para establecer una política tarifaria en las nueve modalidades de transporte masivo de Quito.



Para fijar las tarifas técnicas sugeridas para buses urbanos, rurales, combinados, Trolebús, Corredor Oriental, Corredor Sur Occidental, Corredor Central Norte y -una vez que entren en operación el Metro y la primera línea de los Quito Cables- se analizaron varios parámetros.



En este esquema planteado por la consultora GSD+ se incluyeron, entre otros, costos de operación, demanda de pasajeros, valor del kilómetro recorrido, gastos administrativos, implementación de sistemas tecnológicos y una rentabilidad del 13%, refirió la Secretaría de Movilidad.



Actualmente, en los modos de transporte masivo que operan en la ciudad, el pasaje vigente es de USD 0,25 en la zona urbana y hasta un dólar cuando las rutas cubren parte del área rural y urbana del Distrito.



En cambio, las tarifas técnicas base referidas por la consultora oscilan entre USD 0,33 y 0,46, tomando en cuenta la implementación de sistemas inteligentes de transporte.



Por esto, la Secretaría de Movilidad enfatizó que estos montos establecidos por la consultora no son, precisamente, los que pagarán los usuarios más adelante, porque aún no se han aplicado las mejoras tecnológicas.



Para “sincerar” las tarifas del transporte público masivo del Distrito se realizarán mesas de diálogo con transportistas, usuarios, autoridades y especialistas, mencionó Darío Tapia, secretario de Movilidad.



Además, en 15 días se presentará a la Comisión de Movilidad una propuesta de ordenanza para instrumentalizar la política tarifaría que se aplicará en Quito. En este proyecto se incluirá también los parámetros de calidad del servicio que deberán ofrecer los transportistas y los mecanismos para evaluar el mismo.



A la final, la decisión de fijar una política tarifaria que podría implicar o no un aumento del pasaje en el transporte público del Distrito se tomará en el interior del Concejo, precisó Eddy Sánchez, concejal de MASS y presidente de la Comisión de Movilidad.



“Se ha vuelto poco sustentable, en función de los retos que tenemos como ciudad, ir con una política de subsidios (...) Se discute sobre una tarifa técnica referencial de USD 0,34 y una tarifa al usuario de 0,30”, expresó Sánchez.



La política tarifaria que se analiza en el Municipio evitará posibles discrecionalidades al momento de fijar el monto en los pasajes, agregó Daniela Chacón, concejala independiente e integrante de la Comisión de Movilidad.



Chacón recordó que cuando participó en el 2014 en las mesas de diálogo para revisar las tarifas del transporte urbano no se contaba con información real sobre este servicio. Por esto, consideró oportuno establecer un esquema tarifario en base a criterios técnicos.



El valor del pasaje que se paga actualmente en los buses que operan en el Distrito está vigente desde enero del 2003.

En la última revisión (2014-2015) la decisión de la actual administración fue mantener este monto a cambio de entregar una compensación económica a los dueños de buses, siempre que brinden un servicio de calidad a los usuarios.



En promedio, para cubrir este compromiso la ciudad destina USD 20 millones por año. Pero este convenio estará vigente solo hasta el 30 de junio del 2017.



Ante la proximidad de esta fecha, José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito, consideró productivo el tratamiento técnico sobre este tema.



El dirigente consideró que aquello evitará problemas a futuro, cuando se soliciten nuevos ajustes. Sin embargo, espera que el trámite de este tema concluya antes de que expire el convenio para no afectar a la operación del servicio.



Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad del Transporte Urbano del Distrito, mencionó que la revisión de las tarifas de los buses es “justa”, porque no se han cambiado desde hace 14 años.



Por su parte, Jéssica Jaramillo, vocera de la veeduría ciudadana sobre la entrega de compensaciones a los transportistas, expresó que antes de analizar un posible incremento en el pasaje se debería garantizar mejoras en el servicio.