Concejo Cantonal de Guayaquil pide a la Asamblea que apruebe proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad

Por unanimidad, el Concejo Cantonal de Guayaquil exigió este jueves 19 de julio de 2018 que la Asamblea Nacional apruebe de forma inmediata el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

El alcalde Jaime Nebot propuso que la resolución de la sesión del día también llegue al Consejo de la Judicatura para que “actúe sobre fiscales y jueces que se apartan de la ley y que tienen que ser sancionados”.

Además se resolvió sumar al proyecto de ley el consumo problemático de drogas, con la abolición de la tabla de consumo mínimo. “La legislación tiene que ser reformada. La vida, la seguridad, la protección de la familia contra las drogas que están devastándola tienen que ser tratados con urgencia”, dijo Nebot.



A la sesión asistió Tanya Varela, comandante de la Policía de la zona 8, quien explicó que después de los arrestos, al poco tiempo, los detenidos recobran la libertad. “Nosotros cumplimos nuestro trabajo. La seguridad no es solo de la Policía Nacional, la seguridad la hacemos todos. Parte de la inseguridad es la impunidad y eso no corresponde a la Policía, por lo que cada institución tiene que responder por sus actos”, declaró Varela.



Nebot recomendó a la ciudadanía no votar por aquellos asambleístas que se oponen al proyecto de ley. “El pueblo quiere la rapidísima solución de este tipo de problemas que afecta su vida, y esto implica leyes a favor de las víctimas y no de los victimarios, leyes a favor de la sociedad y no de los delincuentes, leyes que protejan a las familias del vicio”, aseguró.