Cuatro concejales piden la renuncia del alcalde Mauricio Rodas 

Los concejales de Alianza País Jorge Albán, Carlos Páez, Mario Guayasamín y Susana Castañeda difundieron este lunes, 5 de marzo del 2018, dos manifiestos. En uno de ellos dejan sentados sus puntos de vista sobre la administración municipal.

Piden al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que renuncie a su cargo "puesto que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y el bienestar de la ciudadanía". Según su criterio, Rodas tiene a su cuenta "solo tres obras relevantes": la extensión de la Ecovía a Guamaní, la prolongación de la avenida Simón Bolívar y el intercambiador a Carapungo. Según el manifiesto, las dos últimas fueron "diseñadas, financiadas y contratadas por la anterior administración".



Los ediles también hicieron críticas a los cambios en el proyecto del Metro de Quito, manifestaron su preocupación por las obras complementarias y califican de "obsesión" el trabajo municipal en cuanto al proyecto Quito Cables. Según el documento, este proyecto comprendía líneas en 35 kilómetros y ahora solo se trabaja en una línea de tres kilómetros.

Pronunciamiento conjunto con S.Castañeda, J.Albán y M.Guayasamín: por la crítica situación de la ciudad provocada por falta de visión estratégica, liderazgo y capacidad técnica de alcalde, pedimos su renuncia para evitar que vorágine electoral dañe aún más la institucionalidad pic.twitter.com/qbNRmQ2fM3 — Carlos Páez Pérez (@CarlosPaezPerez) 5 de marzo de 2018



El secretario de Comunicación del Municipio, Santiago Zeas, respondió que las personas tienen derecho a expresarse y que "evidentemente este pronunciamiento obedece a una razón política. Hay que recordar que los cuatro concejales fueron parte por más de tres años y medio del bloque correísta, que dentro del Concejo Metropolitano lo que ha hecho es obstaculizar permanentemente la gestión del alcalde Rodas". Según su criterio, si algún edil quiere ocupar la Alcaldía, debe hacerlo por medio del voto ciudadano en las urnas.

Indicó que esto es una declaración política y mencionó obras en cuanto a vialidad y transporte, entre las que se destaca el trabajo en el Metro de Quito. Según los ediles de Alianza País, los trabajos del Metro se "iniciaron año y medio después de lo que el trámite formal permitía, con un contrato USD 500 millones más caro que el planificado". Pero Zeas respondió que el proyecto "tenía un déficit de 500 millones, fruto de un estudio técnico mal realizado".



En cuanto a Quito Cables, el vocero del Alcalde dijo que en este momento se está avanzando en la importación del equipo electromecánico para la línea 1 y que se trata de un plan macro de movilidad a largo plazo que irá avanzando progresivamente.



El concejal Marco Ponce, de SUMA, dijo que si los concejales de Alianza País quieren evitar que se divague constantemente en el seno del Concejo ellos deben dejar de hacerlo porque se habla "horas y horas sin decir absolutamente nada". Resaltó que la actual administración ha hecho obras importantes en toda la ciudad, sin importar si eran proyectos listos en papeles o no, porque fue en esta administración que se concretaron.



Según Ponce, no se puede negar que Rodas haya tenido tropiezos, porque cuando se hacen cosas existe la posibilidad de cometer errores, "pero no como para que un grupo de concejales ahora pretenda cambiar de Alcalde". Y mencionó que obras como la prolongación de la Simón Bolívar o el intercambiador de la av. Granados son importantes. Para él, es más importante cada trabajo en barrios que requerían de calles, parques y otros recursos para vivir con dignidad.