Concejales de Quito pidieron una fiscalización al proyecto Quito Cables

Un cronograma de fechas de ejecución, un estudio de costos reales y un examen especial de la Contraloría General del Estado fueron algunos de los pedidos hechos por varios concejales del Distrito sobre el proyecto Quito Cables.

Estas solicitudes fueron expuestas por varios ediles durante la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, de este lunes 21 de mayo del 2018.



En este encuentro estaba planificado como uno de los puntos del día la presentación del informe de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas (Epmmop), que fue solicitada en abril pasado.



En la presentación de este documento en un par de diapositivas se habló de la extensión de la avenida Simón Bolívar, el proyecto Quito Cables y la Solución Vial Guayasamín. El punto de los Quito Cables se abordó durante casi dos horas.



Iván Alvarado, gerente del Epmmop, expuso entre otros puntos una cronología de estudios realizados a este proyecto, lo que despertó más dudas entre los concejales.



El edil Carlos Páez hizo hincapié en los USD 600 000 que costó uno de esos estudios sobre esta obra. "Este es un proyecto que carece de suficientes justificativos para que pueda continuar. El contratar un estudio complementario es arriesgar los recursos públicos".



Por ello, Páez pidió un examen especial desde la Contraloría a toda la obra, una moción que recibió el apoyo de más de cinco concejales.



Ante esta propuesta, el alcalde Mauricio Rodas respondió positivamente y afirmó que el día de mañana, martes 22 de mayo, pedirá esta evaluación a la Contraloría. "No tengo ningún inconveniente en hacerlo".



Esta solicitud se convirtió en pedido de resolución aprobada por el Concejo, que se sometió a votación, pese a que el alcalde Rodas insistió en que realizará esta gestión "como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores" y pidió omitir la votación. Aún así, la moción se acotó y se aprobó con 16 votos.



"Si es que no tenemos los recursos, cómo pretendemos llevar adelante este proyecto? Cuánto le terminará costando el proyecto a la ciudad?", dijo la concejala Luisa Maldonado.



La edil pidió además un cronograma sobre la ejecución de esta obra. Al respecto, el titular de la Epmmop también accedió aunque dijo que ya no es necesario hacer un nuevo estudio adicional.



Todas las posturas, en su mayoría a favor de una nueva revisión sobre esta obra, fueron escuchadas por el alcalde Rodas. Pero antes de la intervención de la concejala Carla Cevallos, quien leyó algunas demandas que afirmó requieren los pobladores del noroccidente de Quito, Rodas salió de la sesión y volvió al finalizar esa intervención.



Ya sentado desde su curul, el Alcalde le dijo a Cevallos que el Municipio ha invertido más de USD 26 millones en las zonas por donde pasarán los Quito Cables. "Y estas obras continuarán".



Por su parte, Jorge Albán indicó que el valor total de la obra Quito Cables supera los USD 43 millones, tomando en cuenta las expropiaciones, impuestos y otros rubros. "Estamos hablando de un proyecto de más USD 50 millones".



El vice alcalde Eduardo del Pozo (CREO) reiteró la necesidad de fiscalizar este proyecto que lleva más de un año de retraso. "Nos corresponde como fiscalizadores el saber que mismo se va a hacer".