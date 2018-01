14 concejales exigieron un plan inmediato para solucionar el problema de la basura en Quito

Los vicealcaldes Anabel Hermosa (Alianza País) y Eduardo del Pozo (Creo) encabezaron un grupo de 14 concejales que se autoconvocaron a una sesión de Concejo Metropolitano de Quito para hablar sobre el problema en la recolección de basura.

Hermosa leyó un pronunciamiento en el que consta que en el Concejo se hicieron alertas desde el 2016 sobre la posibilidad de que se desatara una crisis en la recolección de basura. Según el documento, la falta de acciones oportunas dejó a la ciudad al borde de una crisis sanitaria.



Aunque apoyaron la decisión del alcalde Mauricio Rodas de cambiar al gerente de Emaseo, consideran que se debe fiscalizar el trabajo de los últimos años y trabajar en un plan que ofrezca una solución definitiva a la situación en la ciudad.

Mauricio Rodas presentó a Juan Neira, nuevo gerente de Emaseo. Paúl Rivas / EL COMERCIO

Además, en el manifiesto reclamaron que no se haya ofrecido informes sobre el problema en la flota de vehículos y en el servicio de recolección. Se pidió esto en la última reunión del 2017 y también en una sesión convocada por Del Pozo en la Comisión de Ambiente. El gerente saliente no asistió y, según el Vicealcalde, hubo un abandono de la empresa desde el martes 2 de enero del 2017 hasta este viernes 5, cuando se posesionó a Juan Neira en el cargo.



Los ediles solicitaron una sesión extraordinaria urgente para este viernes 5, pero el Alcalde hizo la convocatoria para el martes 9 de enero. El grupo la considera tardía frente a la gravedad del problema y por ello se juntó para el manifiesto.



En el documento firmado por 14 ediles consta que si no se presenta un plan programático claro con acciones inmediatas y a largo plazo para solucionar el problema de la basura, ellos tomarán "acciones necesarias que permitan encausar el rumbo de la gestión municipal para atender las principales necesidades de los quiteños".



A la reunión asistieron Anabel Hermosa, Carlos Páez, Mario Guayasamín, Soledad Benítez Luis Aguilar (alterno Susana Castañeda) y Jorge Albán de Alianza País; Daniela Chacón, César Benalcázar (alterno de Carla Cevallos) e Ivonne Von Lippke, independientes; Eduardo del Pozo (Creo) y Eddy Sánchez (MASS). Además firmaron el manifiesto Luisa Maldonado, Luis Reina (Alianza País) y Mario Granda (Vive).