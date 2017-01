Concejales de oposición anuncian acciones por el caso de Mauro Terán

La información que se expuso en el Concejo Metropolitano sobre las funciones que cumplió Mauro Terán en el Municipio de Quito motivó a algunos concejales a emprender otras acciones. Durante la sesión extraordinaria que se realizó el 19 de enero del 2017, ediles de Alianza País (AP) y algunos independientes anunciaron, que seguirán con la investigación sobre las responsabilidades que cumplió esta persona en el Cabildo, pero recurrirán a otras instancias.

Luisa Maldonado, concejala de Alianza País, expresó que gestionará en las entidades de control: Corte Constitucional, Ministerio de Trabajo para que se investigue si Mauro Terán desempeñó funciones en el Municipio de Quito al margen de la normativa y, si hubiese fundamentos, se establezcan sanciones



Ante el caso de Mauro Terán, Carlos Páez, concejal de AP, solicitó al alcalde Mauricio Rodas remitir el listado de sus asesores para conocer quiénes sí mantienen una relación contractual con el Cabildo. Asimismo, Páez indicó que tras la experiencia con Terán, quien actuó como estratega político sin relación de dependencia, solicitará una copia del contrato o nombramiento de los delegados del Burgomaestre que asistan a las reuniones para saber con certeza con quién están tratando.



Las concejalas independientes Daniela Chacón e Ivonne Von Lippke también intervinieron en el debate para, entre otros, solicitar con firma de responsabilidad los informes que de cada entidad municipal, en los que se deslinda a Mauro Terán como funcionario del Municipio de Quito. Con esto pretenden aclarar este caso.

Por su parte Eddy Sánchez, concejal independiente y aliado del alcalde Rodas, hizo un llamado a que el Concejo no se convierta en comisaría para acusar a una persona basándose en cartas, fotos publicadas en redes sociales y tuits. "Imagínense pedir la acción de personal o el contrato de los asesores. Eso no es el caso".



Además Sánchez recordó que el caso de Mauro Terán está en manos de las instancias de control. A Terán se lo está procesando desde el 7 de enero por una supuesta defraudación tributaria.



En su momento el alcalde Rodas reiteró que no hay ninguna persona externa al Municipio de quién él escuche criterios o tenga algún tipo de participación relacionada con la gestión municipal.