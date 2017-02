Conaie no apoyará al continuismo en el balotaje

El Consejo Ampliado del Movimiento Indígena desarrollado en la sede de la Conaie, en Quito, decidió que para construir un proyecto plurinacional e intercultural es necesario que la Revolución Ciudadana acabe.

El jueves 23 de febrero de 2017, las distintas organizaciones analizaron el proceso electoral y la situación política del país llegando a la conclusión de que tampoco pueden pronunciarse a favor de Guillermo Lasso porque la decisión se toma desde las bases.



En la reunión estuvieron presentes varios dirigentes indígenas entre ellos, Severino Sharupi, Carlos Pérez Guartambel, Jorge Herrera, Nina Pacari, Blanca Chancoso, César Umajinga, Salvador Quishpe y Humberto Cholango.



Jorge Herrera, presidente de la Conaie, expuso que uno de los principales temas que preocupa es el extractivismo. Por esta razón, crearán una agenda que incluya temas de movilización, de lucha contra la corrupción y de economía.



Herrera señaló que desde hoy se convoca de manera secuencial a grandes asambleas, en cada una de las organizaciones base de Costa, Sierra y Amazonía para decidir a quién apoyarán en la segunda vuelta electoral.



Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, dijo que la resolución tomada es fortalecer el proyecto político del movimiento indígena y luchar en contra de la criminalización de la protesta. Explicó que por unanimidad no están de acuerdo con el actual régimen y que plantean un combate contra la corrupción.



Carlos Vargas, dirigente de la Confenaie, sostiene que lucha indígena va mucho más allá de las elecciones y de la segunda vuelta. La otra semana realizarán una gran asamblea de la Confenaie en la Amazonía por la plurinacionalidad.



Carlos Pérez Guartambel se refirió a su pronunciamiento sobre preferir a un banquero antes que un régimen de dictadura. Expuso que esa es una opinión personal, pero que los pueblos indígenas son colectivos.



Guartambel manifestó que se informará debidamente a los pueblos para que tomen la mejor decisión. Herrera expresó que buscarán una alternativa política para el país para no tomar decisiones de manera unilateral. De igual forma que abrirán otro espacio de análisis el 2 de marzo.



El dirigente Carlos Vargas aseguró que la prioridad es el proyecto político indígena y luego analizarán a quién respaldarán en el balotaje. Al momento la CONAIE no ha extendido ninguna invitación a los dos presidenciables. Lo que sí tienen claro es que las bases decidieron que la votación es anticorreísta. Carlos Pérez Guartambel resaltó el logró de Pachakutik al obtener cinco curules legislativos.



Analizarán las alianzas que hicieron en Acuerdo Nacional por el Cambio. "Estar preparados en cualquiera de los dos escenarios, en el escenario de Guillermo Lasso o en el escenario, que probablemente no sea, de Lenín Moreno. Garantizamos al 101% no con el continuismo de la dictadura de Correa", sostuvo Guartambel.



Salvador Quishpe, prefecto de Morona Santiago, señaló que votar nulo o blanco sería como apoyar al Correísmo. Quishpe expresó que "en un momento determinado se necesita de desprendimientos...Si mañana el nuevo gobierno retoma esas formas de imponer cosas desde ya llamamos a las calles al pueblo ecuatoriano".