La Conaie no insistirá en las amnistías, llevará los casos fuera de Ecuador

Luisa Lozano, dirigente de la Mujer y Familia de la Conaie, anunció que no van a insistir en las amnistías en la Asamblea Nacional para los dirigentes indígenas judicializados por protestas sociales. Esta mañana, 8 de marzo de 2018, dijo que no lo harán “porque el señor José Serrano está involucrado en actos de corrupción, también él fue quien nos criminalizó y encarceló a las mujeres indígenas que luchábamos por los derechos”.

Luis Guamán, abogado de la Conaie, indicó que viven una violencia sistematizada y que la persecución del gobierno anterior continúa contra las comunidades indígenas por exigir sus derechos. “Se ha criminalizado a nuestros dirigentes a nivel nacional y se encuentran con procesos judiciales”.



"El Régimen actual no ha hecho nada", afirmó Guamán. “Hemos estado gestionando la amnistía para las personas criminalizadas, sin embargo, nos hemos dado cuenta que no existen las condiciones adecuadas para poder ratificar esta petición”. Agregó que están "dispuestos a llevar estos procesos a instancias internacionales y estamos preparando el material necesario”. Una de ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CONAIE no volverá a presentar pedido de Amnistía mientras esté José Serrano en la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, porque es una de las personas responsables de la criminalización y ahora vinculado a supuesto actos de corrupción.#SomosCONAIE pic.twitter.com/jwNpYIyPq4 — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) 8 de marzo de 2018



Apawki Castro, dirigente de Comunicación de la Conaie, insistió en que no lo harán mientras Serrano esté en la Presidencia del Legislativo. “No podemos seguir presentando el pedido de amnistía, mientras un vinculado a casos de corrupción esté presidiendo la Asamblea… es uno de los responsables de la criminalización, sobre todo en 2015”.



Dijo que tampoco pueden confiar en quienes están al mando de la Justicia porque también están vinculados a actos de corrupción. Por lo que se declaran en movilización permanente, desde el 12 de marzo. Iniciará a las 08:00 en Latacunga.

Esto porque en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi se realizará, a esa hora, la audiencia de apelación en contra de los cuatro de El Chasqui, sentenciados en primera instancia a efectuar trabajo comunitario por presunta paralización de servicios públicos.



La movilización permanente implica “calentar motores” para una acción nacional según las condiciones, contó Castro, marchas, plantones, asambleas en distintos puntos del país. Señaló que ellos están participando en el proceso de diálogo con el Gobierno de Lenín Moreno, pero “mientras no haya resultados no se descartan las movilizaciones”.



También añadió que en marzo se prevé una nueva reunión con el Jefe de Estado para intentar concretar los acuerdos, pero que tienen en mente ya unas fechas límite, caso contrario tomarán otras medidas.



Además, Lozano pidió a los asambleístas que creen conciencia a respecto a la situación de Serrano. “Que no queden solamente los discursos, especialmente en este día (de la Mujer), no necesitamos un feliz día, ni flores, necesitamos un compromiso desde ellos para nosotras poder vivir con dignidad”.