Conagopare critica al CAL por proyecto para cambiar la forma de elegir los prefectos

La reforma legal para que los prefectos sean electos solo con votos de la ruralidad sigue causando reacciones.

La directiva nacional del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), encabezada por Bolívar Armijos, calificó como una “vergüenza” la actuación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

En primera instancia, este Consejo calificó el proyecto de reformas y lo envió a la Comisión de Biodiversidad para su tratamiento. Pero, en una nueva votación, se propuso la reconsideración y se decidió devolver la iniciativa a la Unidad de Técnica Legislativa para que entregue una nueva fundamentación antes de su calificación.



Esto ocurrió luego de que los 23 prefectos del país, acompañados de miles de personas, marcharon en Quito hacia la Asamblea y luego al Palacio de Carondelet, solicitando el archivo. El proyecto es idea original del Conagopare. Pero, fue presentado oficialmente con el auspicio de los oficialistas Verónica Arias y José Serrano, ambos integrantes del CAL.



La mañana de este viernes, 20 de octubre de 2017, Armijos junto a los presidentes provinciales de las Juntas Parroquiales, dio una rueda de prensa en Quito. Explicó que la reforma no quita ni funciones ni recursos a las prefecturas, por lo que no se entiende la oposición.



La decisión de la directiva del Conagopare es participar en las mesas de diálogo propuestas por la Asamblea, junto a los prefectos. Pero -dijo Armijos- no darán el brazo a torcer en su objetivo de cambiar la forma de votación para la elección de las autoridades provinciales.



Además, iniciarán una gira por todas las provincias para conversar con campesinos, comerciantes y la población rural. Estas reuniones se agendarán en los próximos 15 días y luego tomará una decisión final sobre las medidas que emprenderán ante la reconsideración y la posibilidad de que su proyecto no se tramite.

Tampoco descartan nuevas movilizaciones. “No para presionar sino para hacer respetar nuestros derechos”. Y, en el caso de que se ratifique el archivo de la propuesta, empezarán la recolección de firmas para presentar un nuevo proyecto de ley, a través de una iniciativa ciudadana.