Comunidades indígenas exigen respeto al Alcalde de Ambato ante agresiones a comerciantes por la Policía Municipal

La agresión a un comerciante de cebolla por un grupo de policías municipales, en la ciudad de Ambato, provocó que los habitantes de las comunidades indígenas de Chibuleo realicen una marcha de protesta hoy, lunes 19 de marzo del 2018. La movilización se inició en el redondel de Huachi Chico, en el sur de la capital de Tungurahua.

Con carteles en la mano y gritando consignas como “Déjennos trabajar en forma digna” y “No al racismo y la discriminación”, la movilización arribó hasta el edificio patrimonial del Municipio localizado en las calles Bolívar y Castillo, en el centro de la urbe. Allí solicitaron la presencia del alcalde de Ambato, Luis Amoroso.



Los dirigentes detallaron que la movilización se cumple ante las supuestas agresiones e insultos a la que fue objeto Segundo Gualo, de 70 años, por parte de un policía municipal el pasado lunes 12 de marzo del 2018. El funcionario público lo habría empujado y botado al suelo al campesino, que intentaba vender atados de cebolla blanca, en uno de los ingresos al mercado Modelo.



Una parte del hecho fue registrado por la cámara de un teléfono celular y el video fue subido a las redes sociales.

Ambato se movilizó por la agresión a un comerciante de cebolla por parte de la Policía Municipal. Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

Manuela Sisa, cabildo de la comunidad Chibuleo San Pedro, dijo que la semana anterior la Policía Municipal agredió a Segundo Guano, de 70 años, y que iniciarán acciones legales. La denuncian la presentarán a la Fiscalía de Tungurahua. “Hacemos una marcha de protesta por la discriminación de los compañeros campesinos e indígenas que llegan a vender sus productos al centro. Deben darnos un sitio dónde comercializar nuestros productos”.



Un grupo de uniformados de la Policía Nacional con trajes antimotines se ubicó en los alrededores del edificio municipal. Allí se armó una barricada con vallas metálicas para impedir el paso de los protestantes. En la movilización estuvo presente el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas.



Los ánimos se caldearon cuando pidieron la presencia del Burgomaestre y no de funcionarios. “Queremos dialogar y entregar nuestros pedidos al Alcalde de Ambato y no con funcionarios que no tienen decisión”, dijo Santiago Yaucalla, cabildo de San Alfonso de Chibuleo.

Con carteles y consignas se movilizaron en Ambato para pedir respeto para los comerciantes . Foto: Modesto Moreta / EL COMERCIO

Tras una hora de espera el alcalde de Ambato, Luis Amoroso, recibió a una delegación integrada por los presidentes de los cabildos de las comunidades de Chibuleo. Entre los planteamientos importantes que presentaron está que el Municipio de Ambato se convierta en Pluricultural con el propósito de que gente de las comunidades trabajen en esa dependencia, el fortalecimiento de ferias comunitarias con infraestructura en cada de las parroquias para evitar la migración.



Solicitaron que el policía agresor sea separado de la institución. Además, que la calle Tomás Sevilla se declare los lunes como sitio de feria libre, que se extienda hasta las 10:00 el ingreso de los productores al mercado Mayorista para evitar a los intermediarios y la Reforma a la Ordenanza de Plazas y Mercados para que haya equidad en la repartición de puestos. Pidieron la creación de un comité para que vigile que todos los puntos solicitados se cumplan.



El alcalde Luis Amoroso dijo que todos los pedidos serán analizados para ponerlos en marcha. Adelantó que el funcionario municipal que agredió ya fue separado de la institución.